¡Amanda Miguel corta sus míticos rizos y presume el cambio radical de su nuevo look! La esposa de Diego Verdaguer dijo por fin adiós a su mítica melena y luce el pelo corto y canoso. ¿Qué te pareció? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amanda Miguel es una leyenda en el mundo de la música latina. La intérprete de éxitos como Él me mintió, Castillos o Volveré, ha sorprendido esta primavera con una imagen inédita que ha conquistado de inmediato el corazón de sus fans. La legendaria cabellera de la esposa de Diego Verdaguer fue un trademark de la cantante, quien se asomó hoy a sus redes para deleitar a sus seguidores y declararse sana tras batallar con su salud durante los últimos años, mientras lucía un cambio de look radical. "Quiero contarles algunas cosas lindas de mi vida que deseo de corazón compartirles… Gracias a DIOS estoy SANA, rodeada de amor de mi familia, de todos mis colaboradores y de Vds., mis adorados seguidores que en todo momento me acompañan. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente. ¿Qué les parece?", escribió bajo las fotos que revelaban su cambio de estilo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con unos retratos inéditos en los que se mostraba como nunca, con su cabello, corto y canoso, unas cejas bien marcadas con un estupendo maquillaje y los labios pintados de rojo, la belleza natural de la cantante resaltaba más si cabe acompañada de unos vistosos aretes llenos de colorido. Además, posó ataviada con otro cambio de vestuario con una chaqueta plateada que le daba un aspecto muy juvenil y moderno. Amanda Miguel pelo corto Image zoom Credit: IG Amanda Miguel - Anaith Indjeian La aceptación de su nuevo look fue total y los halagos se multiplicaron por doquier: "¡Eres hermosa!", escribió bajo las imágenes Lucy Chaparro, la esposa del actor Omar Chaparro.

