Amanda Gorman se convierte en la primera poeta en engalanar la portada de Vogue La joven se prepara para lanzar dos libros el próximo mes de septiembre. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando de jóvenes talentosa, carismáticas y con un futuro brillante se trata, uno de los primeros nombres que nos viene a la mente es el de Amanda Gorman. Y es que hace unos meses la talentosa joven se convirtió en la poeta más joven en leer uno de sus poemas durante la toma de posesión del presidente Joe Biden, acontecimiento que la lanzó al estrellato de la noche a la mañana. Desde ese momento, la talentosa joven no ha parado de trabajar o de salir en importantes publicaciones. Además, su impecable estilo también le ganó un contrato con la prestigiosa agencia IMG Models. Ahora Gorman acaba de anota otro gol, convirtiéndose en la primera poeta en engalanar la portada de la revista Vogue. "La primera poeta en salir en la portada de la revista Vogue. Estoy eternamente agradecida y espero no ser la última. ¿Qué es la poesía, sino belleza?", escribió la joven junto a una foto de la portada que publicó en su cuenta de Instagram. "Qué gozo hacer esta portada usando una pieza diseñada por el revolucionario diseñador afroamericano Virgil Abloh, que honra mi herencia. Esto está titulado, el asenso de Amanda Gorman, pero es realmente para todos ustedes, todos los que me ayudaron a subir, tanto los que he mencionado como los que no se ven". En la espectacular foto de la portada, Gorman aparece con un traje estampado de un solo hombro, de Louis Vuitton, combinado con un llamativo cinturón marrón con placa dorada oversized. La pieza, tal y como ella misma expresó, fue creada especialmente para ella y celebra sus raíces. La entrevista de la poeta viene acompañada de hermosas imágenes en las que aparece portando espectaculares diseños de varias marcas prestigiosas como Studio 189, Alexander McQueen y Aliétte. Y es que Gorman es sin duda la nueva it girl y son muchas las marcas que anhelan que ella lleve sus diseños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amanda Gorman for Vogue - DO NOT REUSE Image zoom Amanda Gorman para Vogue | Credit: ANNIE LEIBOVITZ//VOGUE Amanda Gorman for Vogue - DO NOT REUSE Image zoom Amanda Gorman para Vogue | Credit: ANNIE LEIBOVITZ//VOGUE Amanda Gorman for Vogue - DO NOT REUSE Image zoom Amanda Gorman para Vogue | Credit: ANNIE LEIBOVITZ//VOGUE Sin embargo, en la entrevista con dicha publicación, la joven asegura que, aunque ama la moda, ha rechazo millonarios contratos porque no quiere que esto sea lo único que la defina. "Cuando soy parte de una campaña, la entidad no es mi cuerpo, sino mi voz", expresó. Ahora la joven, quien aspira a ser presidente algún día, se prepara para el lanzamiento de dos libros, Change Sings: A Children Anthem y The Hill We Climb and Other Poems, los cuales ya son bestsellers, aun cuando apenas salen a la venta el próximo mes de septiembre.

