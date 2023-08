Amanda Dudamel la Miss Venezuela 2022 finalista en Miss Universo y su mamá son dos gotas de agua ¡Míralas! La preciosa reina venezolana primera finalista de Miss Universo sorprendió a su madre Nahir Newman Torres con una visita sorpresa en Chile y estas fotos revelan su impresionante parecido ¡qué guapas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2022 y primera finalista de Miss Universo, hacía un año que no veía a su madre y por eso decidió prepararle un reencuentro inesperado en el que quedamos maravilladas no sólo con la guapura de ambas sino con su impresionante parecido y esas sonrisas que cautivan al mundo entero. "Voy a sorprender a mi madre. Ella no sospecha nada porque mi hermanita que está conmigo salió en el vuelo anterior y yo le dije que me embarcaba para Caracas, así que creo que la sorpresa será grande", dijo Dudamel en un vídeo subido a su cuenta de Instagram. A pesar de que madre e hija no se habían visto, han mantenido durante todo este tiempo una estrecha relación a pesar de la distancia. Amanda Dudamel y mama 1 Credit: Instagram Amanda Dudamel Aunque muchos no lo sabían ya queda evidenciado con estas imágenes es que la belleza de la venezolana es herencia de su madre quien comparte su pasión por los concursos. De hecho, ella también soñaba en su juventud con ser parte del Miss Venezuela. "Cómo deseaba poder darte este abrazo. Es que no puedo explicarles lo mucho que soñaba con este momento... Llevo meses contando las horas para poder venir a Chile y ver por fin a mi madre. Me tomó un mundo guardar esta sorpresa en secreto para poder disfrutar de este reencuentro que me hizo tanta ilusión", continuó Dudamel en la publicación. Y agregó: "Hacía casi un año que no nos veíamos. Por cuestiones de vida, Nani no pudo acompañarme en la noche final de Miss Universo y no habíamos logrado organizar las fechas para vernos… hasta hoy, aaaaaaaahhh no puedo expresarlo con palabras". Aquíl a vemos también con su hermanita menor quien confirma de nuevoque la belleza en su familia es cuestión de gracia y genética. Amanda Dudamel y flia Credit: Instagram Amanda Dudamel Asimismo, Dudamel quien es diseñadora de moda, también señaló que Chile ha sido un lugar muy importante a lo largo de su recorrido. "Hoy empiezo a revivir todo lo lindo que vivimos aquí antes de que comenzara mi aventura más grande, con la mejor compañía", dijo. Y es que en las imágenes de su recibimiento en Chile, plena de cariñosos abrazos por parte de la gente que festeja su paso por la tierra en la que pasó tantos años, es evidente la alegría y admiración por parte de sus fanáticos. La modelo de 23 años nació en Mérida y aunque a lo largo de su vida ha residido en otros países como Colombia, Chile y Sudáfrica, siempre ha enaltecido con orgullo su nacionalidad venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su madre de la modelo venezolana estuvo casada con el padre de Amanda el técnico y exfutbolista venezolano Rafael Dudamel, quien ha dirigido diversas selecciones incluidas La Vinotinto de su tierra natal.

