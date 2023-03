Miss Venezuela Universo arrasa con sus looks primaverales en su paso por República Dominicana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Amanda Dudamel Credit: Instagram / Amanda Dudamel La ganadora del segundo lugar en el Miss Universo 2022, Amanda Dudamel, presumió su belleza, estilo y cuerpo escultural con los atuendos que lució en su visita a la República Dominicana para ser parte del Latin America Fashion Submit and Design. Empezar galería Bohemio Amanda Dudamel Credit: Instagram / Amanda Dudamel En su primer día, la modelo y empresaria, quien acaba de lanzar su tienda en línea y su primera colección de pañoletas, llevó este vestido tribal con espalda al descubierto ¡que ella misma diseñó! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Veraniega Amanda Dudamel Credit: Instagram / Amanda Dudamel Dudamel disfrutó de algunas de las atracciones turísticas del país caribeño y nos enamoró con este romper rojo pasión amarrado en el cuello y con lazo en la manga diseñado por Nabel Martins. 2 de 6 Ver Todo Primaveral Amanda Dudamel Credit: Instagram / Amanda Dudamel La venezolana de 23 años se vio súper elegante y fresca con este atuendo floral diseñado por Robin Morales, que combinó con unos zapatos de punta negro y accesorios dorados de Susana Vega. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Playero Amanda Dudamel Credit: Instagram / Amanda Dudamel "Gracias por su calor, su amor, su comida deliciosa y su manera de ser tan auténtica!", escribió la reina de belleza en sus redes para despedirse de suelo dominicano, en un video en el que se le modelando un vestido maxi negro con agujeros creado por la firma Guadalupe Design. 4 de 6 Ver Todo Femenina Amanda Dubamel Credit: Instagram / Amanda Dubamel El rojo es uno de los favoritos de la temporada y la joven venezolana lo sabe. Se ve lindísima con este vestido corto perfecto para las elevadas temperaturas en ese país. 5 de 6 Ver Todo Casual Amanda Dudamel Credit: Instagram / Amanda Dudamel La también diseñadora de modas y filántropa sacó el máximo provecho a su nueva colección de pañoletas y supo combinarlas a la perfección, como lo hizo con este conjunto de dos piezas. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 6 Bohemio 2 of 6 Veraniega 3 of 6 Primaveral 4 of 6 Playero 5 of 6 Femenina 6 of 6 Casual

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Miss Venezuela Universo arrasa con sus looks primaverales en su paso por República Dominicana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.