Miss Venezuela Universo lanza tienda en línea y muestra su nueva colección de pañoletas Amanda Dudamel mostró por primera vez algunos de los modelos de su nueva línea de accesorios en la que los colores vibrantes son los grandes protagonistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amanda Dudamel Credit: Kaitlyn Morris/Getty Images La ganadora del segundo lugar en Miss Universo 2022, Amanda Dudamel, sigue cosechando éxitos en su carrera en el mundo de la moda y este martes finalmente dio a conocer el proyecto en el que estaba trabajando y por el cual tuvo que rechazar una invitación de la organización recientemente: su tienda virtual y una nueva colección de pañoletas. Fue a través de las redes sociales del concurso en la que se compartió un video de la reina de belleza, quien está de visita en la República Dominicana haciendo trabajo social voluntario, en el que dio ofreció un primer vistazo de algunas piezas de la línea, perfectas para llevar en esta temporada primavera-verano que se aproxima. "Y ahora para los pañuelos, por primera vez les presento estos modelos", escribió la también empresaria en el clip de las historias de Instagram del certamen internacional que cuenta con más de 5 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace menos de 24 horas, Dudamel también compartió otra publicación en sus redes de un comercial en el que anunció este nuevo proyecto, el cual estará a la venta a partir del próximo domingo 19 de marzo, en la tienda en línea de la marca. Amanda Dubamel Credit: Instagram / Amanda Dubamel "De más está decir que estoy demasiado feliz de haber podido compartirles ayer, anoche, la fecha del lanzamiento de esta edición especial de los pañuelos que fueron diseñados con un concepto detrás súper hermoso y ya poco a poco les voy a ir contando", expresó en un clip en sus historias. Los fans no tardaron en reaccionar a la buena noticia y le enviaron mensajes emocionados y con altas expectativas: "Las quiero todas", "toma mi dinero", "la verdadera reina a facturar", "qué sigan los éxitos y las bendiciones", "no puedo esperar".

