Amanda Dudamel dice no a la organización Miss Universo En un hecho extraordinario, Amanda Dudamel rechazó un importante invitación de Miss Universo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 14 de enero de 2023, se llevó a cabo la final de Miss Universo donde la estadounidense R'Bonney Gabriel se llevó la codiciada corona. La primera finalista fue Amanda Dudamel, la representante de Venezuela, quien para muchos era la gran favorita para ganar el certamen. Tras su participación en este concurso, la joven logró despuntar en fama; incluso, incrementó su número de seguidores en Instagram a 1.3 millones. Ahora, está reina de belleza rechazó una invitación realizada por Anne Jakapong Jakrajutatip, la dueña de este certamen, para viajar a Tailandia y realizar las actividades correspondientes a su condición como la segunda a bordo de esta contienda; la chica argumentó que por proyectos personales tendría que declinarla. "Lamentablemente en este primer viaje no voy a poder acompañarlos pero, sabemos que van a haber próximas oportunidades en estos meses que están por venir", mencionó Dudamel en un live que realizó en la mencionada red social. "Se lo comuniqué a [Anne Jakapong Jakrajutatip], también se lo comuniqué al equipo", continuó. "Estoy muy agradecida con la invitación y sé que va a ser solamente un primer encuentro al que no voy a poder asistir, pero para los próximos, Dios mediante se va a poder concretar, así que le estaba deseando a ella el mayor de los éxitos en todos los siguientes pasos que están por venir en este viaje; voy a estar superatenta a todos los detalles". Amanda Dudamel Credit: Timothy A. Clary/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este mensaje ocasionó la reacción de los cibernautas. "No ganó Miss Universo pero es la verdadera reina de todos los corazones del mundo y eso vale más que una corona"; "La organización está arrepentida que ella no fue la ganadora porque perdieron la oportunidad de facturar"; "Ella es la verdadera ganadora", y "Pasando a dar reverencia a la verdadera reina, inigualable y espléndida Amanda Dudamel", fueron algunos comentarios. Mientras tanto, Amanda Dudamel continuará sus actividades en Venezuela y quizá más adelante, tal como mencionó, realice alguna colaboración con Miss Universo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amanda Dudamel dice no a la organización Miss Universo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.