Amal Clooney da lección de estilo en Venecia con sus looks glamorosos y sensuales La abogada, esposa de George Clooney, ha recibido un galardón en la ciudad italiana donde nos ha dejado grandes momentos de estilo. ¡Inspírate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque este año la alfombra roja del festival de Venecia no estará llena de grandes estrellas estadounidenses por las huelga de actores y guionistas de Hollywood, el glamour se deja sentir en la ciudad italiana, dentro y fuera del photocall. Una de las caras conocidas que están estos días en la ciudad de los canales es Amal Clooney, famosa por su elegancia y sofisticación. Venecia fue precisamente el lugar donde ella y el actor y productor George Clooney se dieron el sí quiero en septiembre del 2014, y ahora el matrimonio ha vuelto para asistir a los Premios DVF, que este año reconocen a la abogada por su labor en la defensa y apoyo a las víctimas de derechos humanos. En la maleta de la madre de gemelos hemos encontrado hasta el momento sólidas apuestas de estilo que se basan en vestidos vintage, firmas virales y piezas muy codiciadas. Amal Clooney deslumbra Venecia looks Credit: Jacopo Raule/GC Images Para aterrizar, los Clooney se vieron muy conjuntados. Ella con un minivestido estilo años 60 de Giambattista Valli, blanco con un original estampado de corazones bicolor. Con grandes lentes de sol, portó una cartera de asa corta de 16Arlington, una marca viral en las redes favorita de famosas como Hailey Bieber, y zapatos de punta destalonados de Roger Vivier. Para disfrutar de una velada romántica, la célebre letrada eligió un vestido satinado en verde esmeralda de Dumas, marca que viste a Beyoncé en su gira por ejemplo, con escote caído, tirantes finos, volantes en la falda y una gran abertura que completó con accesorios dorados. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Amal Clooney deslumbra Venecia looks Credit: Jacopo Raule/Getty Images Ya en la gala de los Premios DVF Clooney nos deslumbró con su vestido, un modelo lencero de Dior del año 2000, cuando todavía John Galliano fungía como director creativo de la firma de lujo francesa. Se trata de un vestido de inspiración lencera confeccionado en varios tejidos delicados como gasa, tul y encaje, en color nude, con escote en pico, tirantes finos, cuerpo recto con cintura asimétrica y falda en A. Unos aretes largos, clutch rígido metálico y sandalias doradas de Aquazzura completaron su fabuloso look.

