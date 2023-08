Amaia Montero reaparece guapísima en público por primera vez este fin de semana Luego de meses de ausencia y quebrantos de salud la talentosa cantante española se muestra sonriente junto a su hermana durante una salida casual ¡mira cómo luce! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amaia Montero reaparece luego de su ultima intervención médica y se muestra por primera vez en meses durante este fin de semana en el que compartió en redes sociales una foto luciendo muy guapa y sonriente junto a su hermana la artista Idoia Montero. Desde octubre del 2022 la cantante había mantenido a su extenso grupo de admiradores muy preocupado, pues en ese entonces la artista española publicó una selfie donde se le veía desmejorada físicamente, seguida de llamativos mensajes, donde incluso confesó estar "destruida". Amaia crisis Credit: Instagram Amaia Montero El 23 de noviembre del mismo año, varias revistas españolas publicaron imágenes de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh saliendo de la clínica de Navarra donde fue ingresada y desde entonces en People en Español hemos seguido en detalle la cobertura de su estado de salud y su evolución, pues a partir de ese momento Montero se ausentó de la vida pública ante el desconcierto de miles de fans quienes estaban acostumbrados a su guapa y saludable imagen durante toda una vida de carrera musical. Amaia Montero bonita Credit: Getty Images Durante todo el 2023 tan solo se habían dado a conocer en medios oficiales mensajes emitidos por miembros de su familia asegurando que se encuentra mejor, pero en Julio pasado, Amaia Montero fue llevada de emergencia al Hospital Beata María Ana de Madrid, España, debido a que sufrió una serie de complicaciones derivadas tras realizarse una cirugía en la mano. Tras permanecer en terapia intensiva, la cantante recibió el alta y se dedicó a su recuperación en casa. En aquel momento, se mencionó que había sido sometida a una leve operación. "Fue intervenida por el dedo pequeño, pero nada alarmante", reportó el medio español Ok Diario. De acuerdo con el programa español de televisión Espejo Público, Amaia salió del mencionado sanatorio, el 20 de julio de 2023, bajo algunas medidas de seguridad y por una de las puertas traseras. Todo ello, para evitar que fuera captada por la prensa que se encontraba en el lugar. En ese momento, Idoia, la hermana de la famosa, no quiso dar detalles a los medios de comunicación sobre la situación de salud de su hermana, agradeció a los fanáticos por las muestras de cariño y pidió respeto hacia su familia. "Hay buenas noticias, la vida es maravillosa", expresó a la emisión Y ahora sonsoles Antena3). Amaia sonrie Credit: Instagram Amaia Montero Finalmente este fin de semana y un mes después de la salida del hospital, la vida en serio parece sonreír para Amaia, quien luego de una pausa de casi 12 meses en sus redes sociales publicó esta fotografía junto a su hermana Idoia en sus historias de Instagram en lo que parece ser un paseo casual por la ciudad. Bajo la foto simplemente se lee la palabra SISTERS, o hermanas en texto rosa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En la imagen ambas hermanas lucen relajadas, abrazadas y sonrientes, cubriendo sus rostros con lentes de sol y ataviadas con dos looks veraniegos súper chic: un infalible vestido negro de algodón y un sombrero para una, y una blusa blanca combinada con falda caqui y una carterita terciada para la otra. Amaia y hermana Credit: Instagram Amaia Montero La imagen se ha convertido en una prueba maravillosa de que la vida puede cambiar de color para llenarse nuevamente de luz y alegría. La magia del amor y el poder de la sonrisa son capaces de transformarnos. ¡Estamos felices por tí Amaia!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amaia Montero reaparece guapísima en público por primera vez este fin de semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.