La alternativa perfecta para que las mascarillas no te maltraten las orejas Un accesorio muy práctico Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco a poco nos hemos tenido que ir acostumbrando a una nueva normalidad. La vida cambió en un abrir y cerrar de ojos, y no nos ha quedado otra cosa más que acostumbrarnos a lavarnos las manos constantemente, no asistir a reuniones de muchas personas y a tener cierto distanciamiento social cuando estemos en público. Pero si hay algo que seguramente no vamos a poder dejar de usar por un buen tiempo son las mascarillas ya que se ha demostrado que usarlas constantemente reduce notablemente el riesgo de contagios. De hecho, en la mayoría de los lugares no permiten que entres si no llevas una puesta, e incluso no te puedes montar a un avión sin ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, no es nada fácil llevarla puesta por muchas horas, en especial si las llevas agarradas en las orejas porque después de un rato molestan muchísimo. Es por eso que hay un headband o venda que está causando sensación. Y es que este accesorio está hecho especialmente para que la mascarilla no te moleste. La venda, que está hecha de una material suave y elástico, tiene un botón en cada lateral para que puedas enganchar los tirantes de la mascarilla y así no maltratas o irritas las orejas. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Lo mejor de todo es que la venda viene en varios colores para que combinen con tu atuendo y además son reusables, así que las puedes lavar cada vez que las uses y así sigues las sugerencias de los expertos, que aconsejan que al llegar a la casa laves todo lo que llevas puesto. Las vendas son de la marca Hanna Roberts y cada una cuesta $7.99 en Amazon.com. Esta sí que es una excelente opción para usar las mascarillas todo el tiempo que sea necesario sin maltratar las orejas.

