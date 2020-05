Por fin una alternativa a las compresas y tampones de un solo uso que funciona Cómo evitar las toneladas de basura que generan las compresas y tampones con una alternativa orgánica, fácil de usar y cuidadosa con el planeta. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Puedes imaginarte los millones de tampones y compresas que terminan cada día en los vertederos en todo el mundo? La mayoría de esos productos están fabricados con mezclas de plásticos que no se pueden reciclar y terminan amontonándose en las basuras durante años y años. Si eres de las que se preocupan por el medio ambiente y no quieres seguir contribuyendo al problema del plástico, ¿has pensado en las compresas reutilizables? Durante meses llevaba buscando una alternativa que funcionara, fuese fácil de usar y lavar y apetecible. ¡Y la he encontrado! Este mes he probado las compresas y liners reutilizables de la marca Rael y estoy encantada. Image zoom Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Están hechos con algodón orgánico ultra absorbente que te mantiene limpia y fresca a la vez que evita la irritación y el mal olor. Se presentan en varios colores y tamaños, según tu tipo de periodo y tus gustos, se pueden lavar en la lavadora y se venden en packs de 3 a partir de $29.99 en su web. ¡Pero los puedes usar hasta 120 veces! Así que imagínate lo que vas a ahorrarte además de evitar el plástico. Si lo que te preocupa es la comodidad, he de confesar que para ponerlas a prueba incluso las he utilizado durante mis carreras diarias ¡de una hora! sin ningún problema y me han resultado incluso más cómodas que las tradicionales con alas adhesivas. La marca ha diseñado también unas braguitas que proporcionan cobertura extra en los días del periodo, también hechas en un 95 por ciento con algodón orgánico y un 5 por ciento spandex (en la zona ajustable de la cintura) disponibles en colores neutros o en negro. Un pack cuesta $45. getrael.com

