¡Este es el nuevo look que lucirá Altair Jarabo en su próxima telenovela Corazón guerrero! La actriz mexicana ha cambiado su imagen para interpretar a su esperado personaje en el nuevo melodrama de Televisa. ¡Aquí todos los detalles de su transformación! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de diciembre, Altair Jarabo compartía una buenísima noticia: ¡regresaba a las telenovelas! La actriz lo hace por la puerta grande, Televisa, y con un proyecto de lo más jugoso: Corazón Guerrero. "No puedo avanzar mucho, más que el hecho de que estoy feliz de regresar a mi trabajo, a mi arena y a mi actividad", expresó la actriz mexicana en exclusiva para People en Español. "Algunos pensaban que contemplaba retirarme pero nada de eso", apuntó. ¡Todo lo contrario! Altair está emocionada con esta producción de Salvador Mejía para la que ya estrena un nuevo look. Entusiasmada, así lo compartía para nuestras páginas ¡y en primicia! Con el fin de poder meterse en este nuevo papel, era necesario darle un aire distinto a su imagen. ¡El resultado es propio de telenovela! ANTES Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Cortesía DESPUÉS Altair Jarabo Nuevo look de telenovela de Altair Jarabo | Credit: Cortesía Altair Jarabo Nuevo look de telenovela de Altair Jarabo | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy es día de cambio de look. ¿Por diversión? Nooooo. ¿Por trabajo? Síiiiii. Es oficialmente mi primer día como parte de la producción de Salvador Mejía, así que hoy es un día importante de cambio de look. Siempre me dan nervios, pero yo creo que va a quedar muy bonito", dijo la actriz de telenovelas como Abismo de pasión y, más recientemente, Vencer el desamor. No se equivocaba. Altair luce espectacular para su nueva aventura televisiva en la que se ha optado por el cabello ondulado, con más destellos y un cambio notable también en su tonalidad. Altair Altair Jarabo y Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent (x2) Corazón guerrero comienza este mes sus grabaciones y contará entre sus filas con un elenco de lujo entre el que se encuentran Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Gaby Spanic, Rodrigo Guirao, Sabine Moussier y Diego Olivera. ¡Todo un lujazo!

