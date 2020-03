¡Adiós al rubio! Altair Jarabo cambia de look y ahora es pelirroja La actriz de exitosas telenovelas de Televisa presumió de su nuevo look a través de las redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es necesario ser la protagonista de la historia para ganarse el cariño del público y Altair Jarabo es el claro ejemplo de ello. La intérprete mexicana no ha tenido aún la oportunidad de encabezar un proyecto en solitario –lo más cercano a un protagónico que ha estado ha sido con su participación en Por amar sin ley (2018)–, pero eso no le ha impedido brillar como actriz. La que fuera antagonista de exitosos melodramas como En nombre del amor, Abismo de pasión y Que te perdone Dios tiene a sus espaldas dos décadas de exitosa carrera artística, donde ha podido interpretar todo tipo de personajes que se han posicionado en el gusto del público. Pero, además de talentosa, Altair es una mujer extremadamente bella a la que le sienta bien todo tipo de looks. Y si no que se lo pregunten a sus casi tres millones de seguidores de Instagram, quienes recientemente reaccionaron de una manera muy positiva a su nuevo color de cabello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de 33 años dejó atrás el rubio y se atrevió con el rojo, un color sin duda muy atrevido pero que combina a la perfección con su tono de piel. “Nuevo look, bienvenidos los cambios #pelirroja”, escribió Jarabo en Instagram. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y, como se veía venir, todo fueron piropos y mensajes hermosos para la actriz. “A ti todo te queda bien hermosa” o “si ya eras hermosa ahora con tu nuevo look más”, se puede leer entre los miles de comentarios que inundaron sus redes sociales. Altair, que realizó recientemente una participación especial en la telenovela de Televisa Médicos, Línea de vida donde dio vida al mismo personaje que interpretó en Por amar sin ley, no especificó si este cambio de look obedece a un nuevo proyecto que se trae entre manos o si es una decisión únicamente personal, pero sea como sea no hay duda de que se ve hermosa. Advertisement

