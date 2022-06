Alpargatas, el calzado favorito de la reina Letizia que no debe faltar en tu clóset este verano Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Reina Letizia infantas Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Planas, de cuña, con plataforma, de encaje, tela y hasta rafia. Podemos encontrar alpargatas de todo tipo y para toda ocasión. No es de extrañar que sea el calzado preferido de la reina española y que haya trasladado ese amor a sus hijas las infantas Leonor y Sofía. Copia el look real y encuentra tu propio estilo con estas propuestas. Empezar galería Básico atemporal Alpargatas verano 2022 Credit: Cortesía Las alpargatas con cuña son una de las preferidas de la reina, quien las luce con faldas, vestidos o pantalones. Estas de color blanco y encaje con suela de yute trenzado combinan con todo. Alpargatas modelo Efemina, de Aldo. $90. aldoshoes.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Mezcla perfecta Alpargatas verano 2022 Credit: Cortesía Estas alpargatas combinan a la perfección la silueta clásica con puntera cerrada, tiras y suela de esparto, con uno de los colores de la temporada, el verde luminoso. Alpargatas modelo Luella, de Soludos. $99. soludos.com 2 de 8 Ver Todo Aire deportivo Alpargatas verano 2022 Credit: Cortesía Estas alpargatas estilo zapatilla, son ligeras, flexibles, con una suela supercómoda y de algodón transpirable. ¿Lo mejor? Las puedes lavar en la lavadora y está disponible en muchos colores. Alpargatas Laguna, de Vionic. $69.95. vionicshoes.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Máxima altura Alpargatas verano 2022 Credit: Cortesía Si las cuñas no son suficientes para ti, este modelo confeccionado enteramente de rafia, la combina con una plataforma de gran tamaño. Sandalias Auburn, de Steve Madden. $119.95. stevemadden.com 4 de 8 Ver Todo Plana imprescindible Alpargatas verano 2022 Credit: Cortesía Una sandalia negra que va con todo, con ese aire veraniego de alpargata con tiras y una suela de espuma, es un clásico infaltable de la temporada. Sandalia, de Brinley Co. $39,99. walmart.com 5 de 8 Ver Todo Inspiración retro Alpargatas verano 2022 Credit: Cortesía Además de una plataforma súper gruesa, estas sandalias de pala cuenta con una hebilla acrílica que nos transporta a los años 70. Sandalias Livi, de Sam Edelman. $150. samedelman.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Versátil y chic Alpargatas verano 2022 Credit: Cortesía Confeccionada en cuero y con una elegante hebilla en la tira del tobillo, estas cuñas elevarán cualquier look al momento. Sandalias, de Franco Sarto. $109.99. dsw.com 7 de 8 Ver Todo De lujo Alpargatas verano 2022 Credit: Cortesía Castañer es una de las marcas favoritas de la reina Letizia y otras celebridades y están hechas a mano en España. Este modelo de cuña combina la tradicional lona con una pala de guipur en color beige, que le dará un aire romántico y delicado a tus conjuntos. Alpargatas modelo Casal, de Castañer. $235. net-a-porter.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

