Belleza de impacto: Los mejores looks de belleza de nuestro almuerzo de Poderosas

Hoy celebramos a Las 25 Mujeres Poderosas seleccionadas por su talento y profesionalismo. En la alfombra roja de nuestro almuerzo VIP en Coral Gables, FL, las vimos luciendo fabulosos estilos de maquillaje y cabello que querrás replicar en casa. ¡No te las pierdas!

Pamela Silva

Credit: People en Español/Shutterstock

La presentadora optó por un look clásico con un labial de tono coral y un moño adornado con un lazo del mismo color que su blusa.

Francisca

Credit: Shutterstock

Joven y veraniega lució la mamá de Gennaro con un maquillaje en tonos neutros y su cabello ondeado al estilo beach waves.

Karina Banda

Credit: People en Español/Shutterstock

Radiante quedó la presentadora con este look de maquillaje que ella misma se realizó en tonos rosas muy glowy. Para su cabello, optó por rizos suaves y raya al medio para un look chic.

Chiquibaby

Credit: People en Español/Shutterstock

Impactó con pestañas largas, un labial nude y su característica melena rubia perfectamente alisada.

Maity Interiano

Credit: People en Español/Shutterstock

La periodista nos maravilló con este look de piel perfecta, labial de brillo y delineado estilo cat eye. Complementó el maquillaje con rizos llenos de vida y volumen.

Chiky Bombom

Credit: People en Español/Shutterstock

Regia, la influencer nos mostró su labial en un tono oscuro favorecedor y su afro al estilo natural.

Carolina Sandoval

Credit: People en Español/Shutterstock

La empresaria y comunicadora venezolana quedó como una veinteañera con esta propuesta adornada con cristales al estilo Euphoria.

Paola Guanche

Credit: People en Español/Shutterstock

Representó al estilo de las chicas Gen Z con su maquillaje ligero y dewy y sus rizos naturales.

