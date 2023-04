Alix Aspe logra su traje de novia soñado ¡Aquí te lo contamos todo! “Gracias por ayudarme a tener el vestido que anhelaba desde niña”, dijo la emocionada novia al diseñador Luis Domínguez y a su estilista Reading Pantaleón cuando se vio ya lista frente al espejo. Ambos nos cuentan en exclusiva cómo lograron cumplir su cometido con lujo de detalles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde niña Alix Aspe practicaba jugando con su hermana cómo sería su boda una vez se llegara el gran día. Y aunque no conocía el rostro de su futuro marido, sí tenía claro cómo sería ese traje soñado que la haría sentir como toda una princesa en la noche más importante de su vida. Cuando su compromiso con su actual marido Diego Betanzo fue un hecho, ella ya sabía a quien acudir para lograr plasmar en la vida real la imagen de esa novia hermosa pero a la vez elegante y sencilla que tanto anhelaba. Alix Aspe Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba Sin pensarlo recurrió a su gran amigo dominicano el estilista Reading Pantaleón quien la ha asesorado por años para brillar en sus compromisos laborales como presentadora de La Mesa Caliente de Telemundo y especiales como los de Miss Universo en los que ha deslumbrado con su belleza. "Tengo una relación más all del trabajo con Alix un cariño especial que empezó aún antes de conocer al mismo Diego quien ya es hoy su marido", afirma el experto. "Alix siempre me advirtió: 'Cuando me case tú tienes que estar ahí' y en ese entonces que lo dijo ni siquiera había novio", recuerda con gracia. Por eso lloró de alegría cuando se confirmó lo del anillo y la propuesta y más cuando recibió el mensaje oficial solicitando que fuera su stylist para la boda."Ha sido toda una travesía muy especial con muchas emociones encontradas desde el primer momento", relata Pantaleón. Alix Aspe Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba Lo más sensato era probar diferentes opciones y siluetas sobre su cuerpo para saber así lo que le convenía. Una vez la novia le dijo que estaba enamorada de una línea específica, el estilista ni corto ni perezoso contactó de inmediato al prestigioso diseñador Luis Domínguez, tan dominicano como él. Bosquejo vestido Alix Aspe Bosquejo vestido Alix Aspe | Credit: Luis Dominguez Apenas Aspe vio el Instagram del modisto quedó encantada. Se hizo la primera llamada por FaceTime y el resto ya es historia. Domínguez con quien hablamos en exclusiva nos dijo: Bosquejo vestido Alix Aspe Bosquejo vestido Alix Aspe | Credit: Luis Domínguez "Nunca había hecho un vestido para una figura internacional, y siempre decía que cuando me tocara quisiera que fuera una persona dulce, una persona chula, con buena vibra para que me diera un buen feeling y yo la verdad me enamoré de ella como persona". Y guiado por su instinto se lanzó para que este fuera el primer paso para que sus diseños salieran de su país. Luis es el rey de las novias de la República Dominicana, y ante tantos compromisos Alix tuvo que ir a su taller en varias oportunidades para que el diseño se entallara perfecto a su figura. "La silueta del vestido es bien sencilla en cuanto a construcción", anota el artista. "Tiene un corte perfecto a su cuerpo espectacular y aquí en las fotos y videos de la boda ustedes ya pueden ver cómo le quedó: ¡pintado!". "Lo chulo era que ella quería movimiento en la falda", narra Domínguez sobre las peticiones especiales de la novia. "Las mías son conocidas por la construcción, la caída, y las "ochocientas" yardas de tela con que lo logro", bromea. Alix Aspe Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba Y la verdad es que logró su cometido con creces. " Fue una falda hecha en organza de seda, en capas escalonadas al descuido, que se movía a su antojo sin perder el cuerpo", agrega el estilista Pantaleón. La descripción técnica por parte de Luis Dominguez y su atelier sin perder exquisito detalle complementa y realza lo que salta a la vista: "Es una silueta de sirena de aires flamencos. con escote frontal en forma de corazón curvo semi profundo y trasero en V profunda con finos tirantes spaghetti", describe. "Fue entallado por exquisitos cortes princesa de costadillos hasta medio muslo". Alix Aspe Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba El material seleccionado fue un fino crepé marroquí de cuatro cabos color blanco hueso. Para elaborar la exuberante falda descrita arriba. Se requirieron dos capas sesgadas, una en tafetán de seda y otra en organza de seda, sobre las cuales se bordaron totalmente a mano más de cien volantes asimétricos compuestos por tres capas de organza de seda terminados con dobladillos franceses y dos capas en tul de seda para agregar un sutil volumen a los mismos. "Cada volante recorre de forma orgánica toda la circunferencia de la gran falda oleada hasta su cola media, creando un denso efecto de capas sobre capas y fluidas cascadas con gran movimiento", explica detalladamente Domínguez. "Y para rematar lo adorna un delicado y minimalista velo capilla a juego hecho en tul de seda de tono blanco hueso". Alix Aspe Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba "El traje es un reflejo de ella", reitera Reading Pantaleón. "En esa sencillez misma del traje es que está la exquisitez de la prenda".La novia tenía otra petición especial que también se le concedió: "Estar cómoda y tener mucho movimiento…¡yo quiero bailar!", había pedido. ¡Y cuánto bailó! ¡Lo dejó todo en la pista! La joyería que complementó el traje tiene también una historia preciosa: "Una de las cosas más bonitas cuando me involucro en hacer estilismo para novias es que se vuelve algo muy personal", recuerda Pantaleón. "Soy el cómplice entre los dos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estilista recuerda que Diego le escribió hace unos meses pidiéndole ayuda para hacerle un regalo especial a Alix. "Quería una joya especial que funcionara con el vestido de la novia pero por supuesto sin conocer los detalles del traje para no dañar la sorpresa". De allí salió la idea de escoger la hermosa gargantilla de diamantes que remató el cuello de la novia con brillo y terminado en una preciosa lágrima con un diamante deslumbrante. Fue realmente una sorpresa perfecta. "Cuando ella lo recibió esta semana ya aquí en México rompió en llanto", dice emocionado el estilista. Alix Aspe Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba La novia también lució unos aretes cortos de diamantes de la dominicana Leslie Mota que iluminaron con su brillo su emocionado rostro. Y así, hermosa y radiante Alix Aspe se vistió de novia cumpliendo su sueño de niña. "La difícil sencillez se da cuando todo está tan perfecto que parece logrado sin esfuerzo", acota para finalizar su estilista. No te pierdas los detalles del cabello y maquillaje de la novia que complementaron a la perfección este espectacular diseño en nuestro próximo artículo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alix Aspe logra su traje de novia soñado ¡Aquí te lo contamos todo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.