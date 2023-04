Alix Aspe sorprendida en el altar cuando vio el traje de su actual marido ¿qué pasó? Diego Betanzo apostó todo por este diseño y se las ingenió con la ayuda secreta de su estilista para despistar a la novia hasta el momento de la ceremonia: “se esperaba otra cosa”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En nuestros países en nuestros países latinoamericanos cuando se trata de bodas de gala nocturnas las reglas de etiqueta son muy estrictas. México no es la excepción y por eso para la ceremonia nupcial entre Alix Aspe y Diego Betanzo realizada este sábado en el Museo Casa de la Bola en la Ciudad de México, al novio y a su estilista Reading Pantaleón les surgieron dudas de estilo sobre el traje adecuado que debía llevar. Pantaleón nos cuenta aquí las anécdotas de moda referentes a esta cuestión que supieron afrontar con éxito para sorprender gratamente a la novia. Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba "Lo más interesante fue trabajar con Diego pues desde el inicio sabía lo que quería", nos comentó el estilista. "El reto fue definir por tratarse de una ceremonia nocturna de gran gala si el novio iba a llevar el acostumbrado tuxedo o contemplar la posibilidad de lucir un frac, que es lo que corresponde para las ceremonias nupciales dentro de los cánones de la etiqueta más estricta de la alta sociedad mexicana", nos explica. Betanze, todo un empresario de negocios a quien le gusta mucho el tema del estilo y la moda, además de tener un físico privilegiado se decidió por la alternativa más elegante. "Finalmente optamos por el frac como máximo punto de elegancia", agrega Pantaleón. Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba Lo divertido fue que pactaron con el novio mantenerlo como sorpresa para Alix desde el inicio de los preparativos de la confección del mismo. "Aún cuando fueron a tomarle las medidas nos las arreglamos para que Alix no se pillara para qué se requerían tantas y tan especificas", recuerda con gracia. Para elaborar el elegante frac el estilista dominicano acudió al modisto americano Berny Martín en los Estados Unidos. Una vez recibida la solicitud el modista también nos compartió cómo empezó a elaborar la propuesta: "Me imaginé al novio formal, clásico y encantador. Quería que esta fuera acorde con su aspecto pulido y profesional y todo fuese perfecto para su boda. Los materiales para confeccionarlo aportaron otro toque de elegancia y finura a la pieza: "La tela del frac es una lana Super 180", dijo Martín. "Se considera de lujo, pues es elaborada a partir del vellón de la oveja merina". Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba El estilo de un frac conocido en inglés como"Tailcoat Tuxedo" además de ser hecho a la medida con su particular silueta de colas largas en la parte trasera de la chaqueta viene cuidadosamente forrado al interior. La camisa se el cuello pajarita para llevar el corbatín también fueron personalizados. El traje luego de las medidas y las cuestiones de etiqueta resueltas se confeccionó a la perfección y le quedó a Betanzo perfecto en la prueba final que realizara el estilista pocos días antes de la boda. "No hubo que hacerle ningún ajuste", anotó Reading. Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba El pasado sábado en la noche, ya camino al altar, la emoción de Alix cuando se acercó al altar del brazo de su padre, para descubrir a Diego allí esperándola elegantísimo y ataviado con su impecable frac iluminó su rostro de alegría. "El ingrediente de estilo más especial de toda la noche fue el amor de esta bella y guapísima pareja", concluyó Pantaleón. Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Vivan los novios y viva la elegancia!

