Alix Aspe revela cuál es su rutina de belleza para cuidar su cabello Estos son los imperdibles tips de la co-presentadora del programa de televisión La mesa caliente (Telemundo) quien además dijo cuáles son los productos favoritos para su melena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fiel a su tradición de compartir con sus seguidores tips de moda, belleza y estilo, Alix Aspe reveló algunos de los secretos en la rutina de cuidado de su larga melena castaña. Fue a través de sus redes sociales que la co-presentadora del show La mesa caliente compartió una serie de historias de Instagram en las que respondía preguntas a sus seguidores sobre sus productos favoritos, cómo los aplica y cuáles herramientas no pueden faltar en su ritual. "¿Te lavas el cabello todos los días?", le preguntaron. "No, es lo peor. Me lo lavo dos veces a la semana y está más sano que nunca", respondió. En cuánto a la frecuencia con la que corta su pelo, dijo que acostumbra a hacerlo una vez al año. Alix Aspe Credit: Instagram / Alix Aspe Además, mostró que uno de sus productos favoritos para darle brillo y proteger su pelo del calor y la contaminación es el Nº.9 Bond Protector Nourishing Serum de Olaplex. $30. Olaplex.com Sobre cómo mantiene sano su cuero cabelludo, Aspe aclaró que solo aplica el serum en las puntas para evitar la grasa en el cuero cabelludo.Agregó que usa el masajeador de cuero cabelludo siempre a la hora del lavado para lograr que el producto penetre mejor y estimular el crecimiento. Alex Aspe Alix Aspe Left: Credit: Instagram / Alex Aspe Right: Credit: Instagram / Alix Aspe "[El scalp brush, sirve] para llevar el producto donde los dedos no llegan. También cuando me pongo champú de forma circular hago una limpieza profunda. Además, estimula los folículos, incrementa la circulación y es un buen masajito", escribió en un comentario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora mexicana de 31 años, quien tiene una intensa rutina de ejercicios, dijo que para después de entrenar le gusta usar un champú en polvo seco que absorbe el aceite y refresca su peinado. Prêt-à-Powder Dry Shampoo Powder, de Bumble and Bumble. $30. sephora.com

