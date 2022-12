Alix Aspe revela cómo evitó la flacidez en su proceso de pérdida de peso La co-presentadora de La mesa caliente compartió cuál es su secreto para tener una piel tersa y firme después de haber tenido sobrepeso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien perder peso es una meta añorada por muchas personas, con esto puede venir la flacidez en la piel. Es por esto que Alix Aspe compartió su secreto para lucir fabulosa, con una piel firme y tersa después de haber perdido peso. La co-presentadora del programa de televisión La mesa caliente (Telemundo) aprovechó las redes sociales para responder dudas a sus seguidores sobre belleza y salud. Cuando un internauta le preguntó cómo hizo para cuidar su piel en esta fase de transformación, Aspe respondió que se enfocó en hacer ejercicios de fuerza. "Es un proceso largo, pero enfócate en hacer ejercicios de fuerza como pilates o pesas. También, todo está en lo que comes", escribió la modelo e influencer en sus historias de Instagram. Alix Aspe Credit: Instagram / Alix Aspe Sobre qué tipo de cremas utiliza para humectar su piel, Aspe dijo que una de sus favoritas es la Super Water Gel Triple-Acid Oil-Free Moisturizer, de Glam Glow. $56 en glamglow.com. Esta loción es perfecta para pieles propensas al acné ya que hidrata, aclara y controla instantáneamente el brillo sin instigar nuevos brotes. La carismática presentadora mexicana ha hablado abiertamente en el pasado de que sufría sobrepeso y de cómo con una dieta más saludable y rutina de ejercicios logró cambiar su físico. Alix Aspe Alix Aspe | Credit: Instagram/@alixaspe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En agosto del presente año, Aspe, de 31 años compartió fotografías en sus redes para mostrar orgullosa su evolución y para motivar a las personas a cambiar su estilo de vida por uno más saludable. "2018 vs. 2022. Jamás pensé que iba a compartir estas fotos … hoy no solo las publico, pero les comparto este camino y esta evolución constante con mucho orgullo y amor. ¿Qué estás esperando para cambiar tus hábitos y vivir la vida de tus sueños?", escribió en su Instagram en ese entonces.

