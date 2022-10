¡Alix Aspe revela su secreto para tener ondas fabulosas y con volúmen! Así logra la conductora mexicana su peinado favorito en un dos por tres ¡Tú también puedes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Semana tras semana la guapa mexicana Alix Aspe nos tiene acostumbradas a los tutoriales de belleza prácticos, divertidos y muy fieles a su estilo. Esta vez no nos defraudó con un método rápido para hacer ondas en su larga melena y además aportarle mucho volumen. Es tan sencillo y efectivo que no quisimos dejar de compartirlo por si se animan a seguirlo. La conductora de "La Mesa Caliente" de Telemundo tiene que estar a diario luciendo glamorosa y bien puesta para su show. A esta tarea se dedica con gusto y la alegre actitud de siempre. Y su video en Instagram no fue la excepción pues aunque está acostumbrada a recibir ayuda por parte de sus maquilladores y peinadores asignados, también aprovecha sus dotes para arreglarse ella misma. Para este tutorial nos comparte la técnica de las "anchoas" con las que logra como bien dice su "peinado favorito" un estilo en ondas suaves que dan cuerpo y movimiento a su cabellera castaña. "Aquí la clave son las anchoas, que son mi secreto para rizar o enchinar el pelo", explica. "Para esto deben usar una tenaza de una pulgada y media o dos pulgadas". "Después lo recogen enrollado como va y lo sujetan con una pinza", prosigue mientras realiza la demostración. "Mi tip es hacer la primera capa enroscando la tenaza hacia adentro, la segunda capa hacia afuera y de allí en adelante van variando según el número de capas y el largo del cabello", remata. "La anchoa del mechón va siempre hacia afuera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Así queda al retirar los ganchos", dice enseñando su peinado. "Pero hay que repasarlo con los dedos para abrirlo y peinarlo un poco". Su toque final es ponerle un poco de su laca favorita que es Sebastian Professional Shaper Plus Extrahold Hair Spray que mantiene el peinado y tiene un acabado suave que permite seguir moldeando el cabello con las manos. Spray Sebastian Credit: kika rocha En minutos nuestra amiga quedó lista y fabulosa para salir al aire. Anímate tú también para un evento especial en el que quieras lucirte como esta querida estrella. Te queremos Alix y ¡que sigan los tutoriales!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Alix Aspe revela su secreto para tener ondas fabulosas y con volúmen!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.