"¿Tienes alguna cirugía?" Alix Aspe contesta a esta y otras preguntas ¡sin tapujos! La co-presentadora del programa La mesa caliente (Telemundo) reveló si es cierto que se hizo algún arreglito en su rostro y si tiene carillas dentales. ¡Entérate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alix Aspe además de ser bellísima y talentosa, se caracteriza por su transparencia en cuanto a temas de belleza y moda. La co-presentadora mexicana del programa La mesa caliente (Telemundo) respondió dudas en sus redes sociales sobre si es cierto que tiene algún tipo de cirugía. La influencer y modelo de 31 años, aprovechó la plataforma de Instagram, donde tiene más de 130 mil seguidores, para conversar sin filtros sobre el botox y despejar dudas sobre si tiene algún tipo de diseño en su sonrisa. Cuando le preguntaron: "¿Tienes alguna cirugía?" Aspe contestó: "Ninguna, solo un poquitín de botox" y en otra historia especificó que se puso baby botox en el área de la frente y "patas de gallo". Alix Aspe Alix Aspe Left: Credit: Instagram / Alix Aspe Right: Credit: Instagram / Alix Aspe Por otro lado, otro seguidor cuestionó cómo cuidaba sus dientes y si tenía carillas dentales. A lo que respondió que su sonrisa es natural, pero sí duró varios años con frenos, cuando era una adolescente. "Son míos [los dientes]. Pues normal, me los lavo, voy al dentista cada 6 meses, [uso] hilo dental. Tuve braces como a los 12 años, antes los tenía como los de Luis Miguel", aseguró antes de mostrar una foto de cómo tenía su dentadura antes del tratamiento. Alix Aspe Alix Aspe niña Left: Credit: Instagram / Alix Aspe Right: Credit: Instagram / Alix Aspe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra sección de preguntas y respuestas, la comunicadora habló también de maquillaje y recomendó los brillos de labios Unreal High Shine Volumizing de Hour Glass, $32.00 disponibles en hourglasscosmetics.com y su base favorita que usa cuando tiene eventos especiales: Forever, de Dior Beauty, $54.00 dior.com.

