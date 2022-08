Alix Aspe sorprende con unas fotos de cuando tenía sobrepeso: ¡la diferencia es increíble! La presentadora lucía completamente diferente en el 2018 y gracias a su dedicación hoy tiene una nueva figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que empezó a colaborar en algunos programas de Telemundo, Alix Aspe nos enamoró no solo con su carisma, profesionalismo y talento, sino también por su increíble estilo. Además de entrar a los hogares de millones de televidentes gracias a La mesa caliente (Telemundo), la presentadora mexicana además usa sus redes sociales para tener un contacto más directo con sus seguidores compartiendo su vida, sus trucos de belleza y su intensa rutina de ejercicios, una que la ayudado a tener una de las mejores figuras de la televisión. Ahora bien, eso no siempre fue así. Y es que resulta que la guapa mexicana antes tenía sobrepeso y lucía completamente diferente. Aspe publicó un video en su cuenta de Instagram en el que muestra su increíble cambio y en el que ha recibido decenas de mensajes positivos. "Jamás pensé que iba a compartir estas fotos. Hoy no solo las publico, pero les comparto este camino y esta evolución constante con mucho orgullo y amor", escribió la presentadora junto a la publicación. "¿Qué estás esperando para cambiar tus hábitos y vivir la vida de tus sueños?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alix Aspe Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Alix Aspe Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Alix Aspe Credit: Instagram/Alix Aspe Alix Aspe Credit: Instagram/Alix Aspe En el video, Aspe muestra algunas imágenes del 2018 cuando tenía sobrepeso, en las que, la verdad, luce igual de hermosa que ahora. En la publicación, la presentadora también incluyó imágenes recientes, al igual que la fuerte rutina de ejercicios que realiza cada día y la cual, junto con una dieta balanceada, la ha ayudado a lograr su meta de tener una figura más esbelta y tonificada. Sin duda alguna, con empeño y disciplina, todo se puede lograr. ¡Bravo Alix!

