Los mejores looks de Alix Aspe como presentadora Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alix Aspe Credit: John Parra/Telemundo via Getty Images Tras su decisión de dejar La Mesa Caliente, recordamos los mejores looks de la joven conductora en el programa y las alfombras de Telemundo. Empezar galería Al diario alix aspe, moda, estilo Credit: IG/Alix Aspe Con la ayuda de la estilista Karla Birbrager, los atuendos de Alix siempre reflejaban su estilo personal y resaltaban su belleza natural. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Monocromático alix aspe, moda, estilo Credit: IG/Alix Aspe La joven mexicana es fanática a los looks monocromáticos como este set de blusa y pantalón ancho amarillo neón. 2 de 7 Ver Todo Glamour total Alix Aspe Credit: John Parra/Telemundo via Getty Images La recién casada siempre maravilla en las alfombras rojas. Para los Latin Billboards en 2022, confió en el estilista Reading Pantaleón para elegir esta confección regia de Giannina Azar. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Presumiendo curvas alix aspe, moda, estilo Credit: IG/Alix Aspe ¡Qué guapa! Durante el mismo evento, también la vimos con otro diseño de Giannina en un tono verde limón. 4 de 7 Ver Todo Lección de estilo alix aspe, moda, estilo Credit: IG/Alix Aspe Para asistir a Miss Universo, Alix quedó tan bella como las misses vistiendo una propuesta blanca de escote atrevido de Halston. 5 de 7 Ver Todo Momento fashion alix aspe, moda, estilo Credit: IG/Alix Aspe Celebró el Año Nuevo con Telemundo con un minivestido de cola larga y detalle de corset. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Gracias Alix! alix aspe, moda, estilo Credit: IG/Alix Aspe Aunque extrañaremos su presencia y sus looks en La mesa caliente, estamos seguras que no es la última vez que veremos brillar en pantalla a la presentadora. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

