Este es el reto de Alix Aspe que promete ponerte en tu mejor forma este verano Tras su salida de La mesa Caliente, la guapísima presentadora se embarca en una nueva aventura. ¿Te unirás a este desafío? Alix Aspe Credit: Photo by: John Parra/Telemundo via Getty Images Alix Aspe está más enfocada que nunca en su salud y bienestar y tras su exitoso reto boda en febrero, ya está preparando los motores para lanzar un programa de ejercicios y nutrición saludable, que arranca oficialmente este próximo 21 de mayo. La presentadora de televisión utilizó las redes sociales para responder preguntas a sus seguidores en torno al proyecto. Allí explicó que durante 21 días, ofrecerá una guía fitness y dieta desinflamatoria prácticas y económicas, así como recomendaciones de suplementos para llegar a esta temporada de calor mejor que nunca. "El reto de ejercicio es para todos y es gratis, lo puedes encontrar en este post. La guía completa con más de 50 páginas incluye cómo hacer cada ejercicio, 30 menús hechos por nutricionistas, 30 recetas fáciles y económicas, 10 recetas de batidos de proteína, recomendaciones de productos y suplementos", escribió Aspe en su cuenta de Instagram. Cabe recordar que la estrella mexicana, quien salió recientemente del programa de televisión La mesa caliente (Telemundo), ha hablado anteriormente de su proceso de pérdida de peso y de cómo logró transformar su cuerpo en dos años. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después de caer en una depresión y encontrar la motivación en el ejercicio empecé a poner mi salud como prioridad y decidí empezar el proceso de convertirme en la mejor versión de mi misma. Comencé a experimentar con diferentes actividades hasta encontrar las que más me gustaban, empecé a sentir orgullo cada vez que lograba terminar un entrenamiento y eso me motivó a empezar a comer bien" contó en su página web.

