Alix Aspe revela cómo adelgazó y cómo se prepara para su boda Alix Aspe de La mesa caliente (Telemundo) cuenta cómo adelgazó y cambió su estilo de vida. La presentadora revela cómo se prepara para su boda y muestra su inspiradora transformación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alix Aspe ha compartido en Instagram fotos de su transformación física para inspirar a sus seguidores a adoptar un estilo de vida más saludable. "El proceso más bonito de la vida es ponerte a ti primero", escribió en Instagram. "Sí, fueron 2 años, pero llenos de aprendizajes, motivación, sube y bajas de emociones, dudas, pero años de ponerme a mi primero. Y estoy tan agradecida con esa Alix del 2018 que me trajo hasta aquí". La copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) se casó por lo civil en Miami con su novio Diego Betanzo en el 2022. La pareja pronto celebrará una boda religiosa y la presentadora mexicana compartió en sus redes sociales cómo se prepara para este gran día. "Esa Alix del 2018 tomaba muy malas decisiones", dijo en un video en sus redes sociales, mostrando fotos de ella con sobrepeso. "Comía fatal, tomaba muchísimo alcohol todos los fines de semana. Comía pizza, hamburguesa, me daba igual lo que comía, lo que ponía en mi cuerpo. Estaba súper inflamada". Alix Aspe Alix Aspe | Credit: Manny Hernandez/Grosby Group "Me amo en todas mis etapas y gracias a ellas estoy aquí", Aspe añadió. "Siempre he sido muy segura de mi misma", asegura, pero esas libras de más la afectaron de muchas maneras, bajando su energía y cambiando su actitud. "Después de tocar fondo, llegar al hoyo y darme cuenta que estaba deprimida, decidí ponerme las pilas", relató, mostrando fotos de ella haciendo ejercicio. "Por primera vez iba al gimnasio y empecé a cambiar mi alimentación y probé una dieta anti-inflamatoria". No sólo la hacia sentir bien su nuevo reflejo al mirarse al espejo, las endorfinas generadas con el ejercicio la ayudaron a salir de la depresión. "Con el tiempo y la disciplina empecé a ver resultados y me empecé a motivar cada vez más", dice. Durante la pandemia estuvo sola en su apartamento en Miami y aprendió a hacer muchos ejercicios, como brincar la cuerda, fortaleciendo más su cuerpo. "Todo lo cocinaba en mi casa y eso hizo toda la diferencia", recuerda. "Me empecé a dar cuenta de lo que era ponerme a mí primero, mi cuerpo primero, mi salud primero, tenerle compasión y empatía, amarlo y darle nutrientes y cosas que le hacen bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su testimonio en Instagram ha tocado muchos corazones. "El amor propio es la mayor motivación para alcanzar cualquier meta que te propongas. Lo demás es disciplina y constancia. ¡Bravo amiga!", comentó Rodner Figueroa. "Sí, se puede. Te ves impactante", escribió la reportera y ex concursante de Nuestra Belleza Latina Génesis Suero.

