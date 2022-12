Alix Aspe debuta como modelo de pasarela La co-presentadora de La mesa caliente (Telemundo), desfiló como toda una top model la nueva colección del diseñador Custo Barcelona. ¡Mira qué fabulosa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alix Axpe es sin duda una mujer de muchos talentos. Además de ser una carismática conductora de televisión y toda una experta en temas de moda y belleza ahora se estrena como modelo de pasarela. La co-presentadora del programa de televisión La mesa caliente (Telemundo) compartió una serie de videos y fotografías en sus redes sociales modelando en el desfile del reconocido diseñador Custo Barcelona la noche de este lunes. En el video, se ve a la comunicadora mexicana en el detrás de cámara antes que comience el evento. En otro clip, ya se ve en desfile luciendo un vestido amarillo con una abertura en el pecho, de mangas largas y anchas y corto, de corte suelto, perfecto para la temporada de primavera-invierno. "Estoy lista, súper emocionada", dijo antes de hacer su gran debut. "Desfilando por primera vez … y me dijeron mis nuevas amigas modelos que la actitud lo es todo. ¡Gracias por tan bonita experiencia @custobarcelona @zamoragroup!", escribió Axpe en su cuenta de Instagram donde tiene más de 140 mil seguidores. Los internautas no dudaron en expresar su sorpresa por esta nueva faceta de la conductora mexicana de 31 años, incluyendo amigos y colegas como Jessica Carrillo, Myrka Dellanos, Ana Jurka, Daniela Durán, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta mujer tiene unas piernotas", "wow, bien hecho", "en realidad pareces modelo", "qué linda", "espectacular modelo", "divina", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación. Aspe también publicó una foto junto al diseñador a quien agradeció de nuevo por la oportunidad: "gracias por la invitación".

