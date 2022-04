¡Alix Aspe comparte los retoques que se ha hecho en la cara a sus 31 años! La bella co-presentadora de La mesa caliente se sinceró con sus seguidores en una ronda de 'preguntas y respuestas' y no dejó ninguna duda por resolver. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros nuevos de la televisión y en muy poco tiempo ha logrado meterse en los hogares del público y en su corazón. Alix Aspe es una de las mujeres que conforma el equipo de La mesa caliente, la más joven, pero con las mismas ganas, intensidad y amor a su trabajo que sus compañeras. Desde su llegada al show se ha dado a conocer más y ha sido recibida con los brazos abiertos por la audiencia. Tal es así, que con todo el cariño la conductora quiso hacer una ronda de preguntas y respuestas en Instagram donde reveló algunos de sus secretos mejor guardados. Desde el amor, hasta sus tips de belleza. Sincera y sin filtros, Alix respondió a algunas de las preguntas más directas de sus seguidores entre ellas si se había hecho algo en la cara. Alix Aspe Alix Aspe | Credit: IG/Alix Aspe "¿Te pones botox?", le preguntaron. A lo que ella no tuvo reparo en responder. "Ya saben que yo siempre les digo la verdad. Me he puesto 3 veces baby botox de manera preventiva", contestó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La curiosidad de los usuarios fue un poco más lejos y quisieron saber si se había retocado algo más en en rostro, concretamente en la boca. Alix Aspe Alix Aspe | Credit: IG/Alix Aspe Alix Aspe Alix Aspe | Credit: IG/Alix Aspe "¿Tus dientes son carillas o de verdad?", le cuestionaron al tenerlos tan blancos y perfectos. "Son de verdad, se los juro. De chiquita tenía los dientes separados y me pusieron brackets y me los blanqueo y me los cuido", respondió divertida y enseñando su preciosa dentadura. Además de estos apuntes, la presentadora mexicana de 31 años compartió cuáles son los productos de belleza que usa en su rutina facial y cómo hacer para que su relación dure en la distancia. Un cuestionario que dejó a sus seguidores encantados de la vida por su naturalidad y buena onda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Alix Aspe comparte los retoques que se ha hecho en la cara a sus 31 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.