Alix Aspe toda una novia radiante con este fabuloso maquillaje y peinado que la hicieron brillar Asistida por el maquillista Danilo Márquez y el estilista de cabello Jorge Beltrán la presentadora de Telemundo se preparó así para la noche más importante de su vida ¡detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alix Aspe fue una novia despampanante en su soñada boda con Diego Betanzo. Para lucirse en su cometido no sólo se ocupó de seleccionar de la mano de su estilista Reading Pantaleón un precioso traje del dominicano Luis Dominguez y las joyas adecuadas. También se aseguró de contar con dos expertos renombrados para que su arreglo personal estuviera acorde con el diseño y la ocasión. Se trató del maquillista Danilo Márquez quien la asiste a diario en su trabajo como presentadora de La Mesa Caliente de Telemundo y del estilista mexicano de las estrellas Jorge Beltrán. Con este match de integración perfecta, se logró trabajar al unísono para lograr el bello resultado que nos dejó sin palabras. Alix Aspe Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba Nos comentó el estilista Reading Pantaleón que el maquillaje estuvo inspirado en uno de los looks favoritos de la novia de este año y fue el que lució en la gala de Miss Universo en New Orleans en Enero pasado. "La vez que me he sentido más hermosa", dijo en esa ocasión Aspe. Se está mamera, inspirado en sus facciones son perfectas, sus ojos grandes y pómulos marcados, Danilo Márquez fue a la segura. "Primero empecé preparando su piel, hidratando y dejando un acabado brillante y natural al rostro para darle un aspecto fresco y juvenil", explicó. "Una vez terminado este primer paso decidí enfocarme sobretodo en resaltar sus ojos". Para esto le hizo un delineado negro que enmarcara y diera profundidad a su mirada. También le aplicó una sombra en tono rose gold satinado para darle brillo y contraste con el color de sus ojos y su piel canela. MKP Alix Credit: Reading Pantaleon "Para los labios decidí mantenerme en la misma gama tonal cálida de los ojos y por eso aplicamos simplemente un gloss o brillo en tono coral", remata el experto. La idea con este sencillo truco era poderlo reaplicar durante la noche cuantas veces fuera necesario. Para el chongo o moño con mucho sabor flamenco, Jorge Beltrán se esmeró para lograr un estilo impecable que se inicien por el cabello muy lacio y partido al centro. Alix perfil Credit: Reading Pantaleon Alix tiene un cuello largo y hermoso y este estilo de recogido era el ideal para realzar sus facciones y sobretodo para no quitarle protagonismo al vestido, asegurándose de destacar aún más las joyas, en particular la preciosa gargantilla de diamantes que Diego Betanzo, el ya marido de Alix Aspe le regalará días antes de la boda. Alix velo Credit: Reading Pantaleon "Fue en peinado muy estirado y muy limpio. Un recogido con textura y canaletas, muy clásico este chongo en estilo español", recuerda Beltrán quien luego procedió a fijar el velo y también replicó el recogido para Inés la hermana de la novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a los trucos y maestría de este dúo dinámico Alix se sintió y se vio cómo la princesa que siempre soñó ser en su boda."Tuvimos el gusto de trabajar con la novia inspirados en su linda energía", concluyeron los artistas. "Juntos forman una bonita pareja". Alix Aspe Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba No podemos estar más de acuerdo y de paso reiteramos nuestra felicitación a todo el equipo de moda y belleza por su impecable labor. ¡Se lucieron!

