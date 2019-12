Los bolsos made in Guatemala que te van a enamorar por su diseño y su historia La ex Miss Guatemala Alida Boer dirige un proyecto solidario y sostenible a través de unos bolsos de ensueño que te van a enamorar por su diseño y su historia. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Antes incluso de convertirse en empresaria de moda, la ex Miss Guatemala Alida Boer, tuvo claro que su misión y su pasión sería homenajear a los artesanos y tradiciones textiles de su país y contribuir de alguna manera a mejorar sus vidas y contribuir su granito de arena a que estas tradiciones no se perdieran en las próximas generaciones. Así creó su primera línea de bolsos inspirados en los huipiles típicos de su tierra, Maria´s Bags. Gracias a este proyecto, la guatemalteca ha cambiado la vida de más de 500 mujeres artesanas de su país y ahora se estrena en una nueva etapa ecologista y filantrópica que ha querido compartir con nosotros en su última visita a nuestro VIP show. “Marías resalta el arte de Guatemala hecho por estas mujeres indígenas que trabajan alta costura”, asegura sobre la misión de su firma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ex modelo recuerda que durante su reinado, viajando por su país, le regalaron un huipil, una prenda tradicional maya, y cuando la lució en el concurso de belleza las mujeres se volvieron locas. “[Pensé que] ahí había una oportunidad, pero no sabía qué. Entonces pensé en las bolsas, pero yo no tenía ninguna experiencia en moda ni sabía cómo utilizar una máquina ni nada”, recuerda. Desde las dos artesanas con las que empezó hasta las más de 500 mujeres que hoy trabajan directamente en su fábrica en Guatemala o prestando sus servicios de costura y artesanía al proceso, estos bolsos han cambiado sus vidas y contribuyen a que su talento y su arte lleguen por ejemplo a una ejecutiva en las calles de Nueva York. Héroes de maíz es su nuevo proyecto ecológico con el que además está contribuyendo a cuidar el medio ambiente en Guatemala a través de “limpiatones”, recogiendo basura en grupos, dando charlas en colegios sobre el medio ambiente e intentando concienciar para dejar de utilizar plásticos de un solo uso. Por si esto fuera poco, la ex modelo cuenta en el video todos los detalles de su colaboración con la organización City Harvest que rescata comida en perfectas condiciones de lugares como restaurantes, hoteles o farmers markets cada día y los distribuye a los más necesitados. No te lo pierdas y mira en su web cómo puedes ayudar a la causa. La nueva línea de Maria´s Bags está disponible en mariasbags.com Advertisement

