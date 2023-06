Alicia Machado también tiene colección de fajas para moldear la silueta ¡conócela! Con una cinturita de avispa y tremendo "cuerpazo" la ex miss universo promueve su nuevo proyecto con estas sensuales imágenes que te antojarán a comprar sus prendas modeladoras ¡Chécalas aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La ex Miss Universo y actriz Alicia Machado no tiene rollo a la hora de admitir que desde siempre ha usado las fajas como un gran aliado de belleza para lucir más estupenda y segura de sus atributos. Por eso hizo una alianza con la compañía fabricante de prendas moldeadoras Sol Beauty and Care de quien es propietaria la empresaria Sol León, para crear su línea de artículos que prometen esa silueta soñada por tantas mujeres sin importar su talla. "Como saben siempre les doy sorpresas", dijo la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo al postear hace dos días el artículo promocional de su nuevo emprendimiento. En las fotos, la soberana universal de la belleza coronada en 1996, presume su esbelto cuerpo con diversos modelos de fajas. Alicia Machado faja beige Credit: Cortesia Sol Beauty and Care Desde que la ex reina de rebajó cerca de 25 libras mientras estuvo encerrada en el citado reality show, no ha perdido su silueta y asegura que parte de su logro lo debe al uso constante de estas prendas moldeadoras que se fabrican con las mejores técnicas y materiales en Colombia. Alicia Machado fajas Credit: Cortesía Sol Beauty and Care Además, la guapa venezolana afirma que sigue una alimentación saludable, una rutina de ejercicio y pensamientos positivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La línea de sus fajas con la empresa Sol Beauty and Care, con quien también trabajan desde hace tiempo famosas con siluetas envidiables como Marisol Guardia, ya está disponible en su sitio web. Alicia Machado fajas negras Credit: Cortesía Sol Beauty and Care En esta página web y en la cuenta en instagram @solbeautyandcareoficial se incluye un provocativo vídeo de Alicia posando para su sesión fotográfica con las prendas moldeadoras mientras baila al son de música regional mexicana ¡Guapísima!

