Alicia Machado enciende las redes con este sensual look en vísperas de su regreso a las telenovelas Días antes del estreno de Juego de Mentiras la actriz y empresaria se muestra más guapa y seductora que nunca Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz, ex Miss Universo y empresaria venezolana Alicia Machado anunció el mes pasado su regreso a las telenovelas. En esta oportunidad será desde Miami, de la mano de Telemundo, con el gran estreno este 7 de marzo de Juego de Mentiras. Machado encarnará a la senadora Alejandra Edwards, con un look muy particular según reveló ella misma en Instagram mediante una "selfie" en la que luce más rubia y con su cabello en un "Bob" liso y corto con el que se ve estupenda. "La senadora #alejandraedwards Interpretarla es un gran desafío! Como #actress no me cambio por ninguna! Coming soon #juegodementiras. La gran nueva superproducción de @telemundoseries @telemundo #2023", escribió Alicia en la publicación. Su tono claro de cabello le aportó una luz especial a su rostro para hacerla ver profesional, muy ejecutiva y seria para su nuevo rol, que es, según ella misma ha dicho, "la malvada más interesante" que ha interpretado. Alicia Machado Alicia Machado es Alejandra Edwards en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Esta imagen clásica y conservadora que saldrá en pocos días en pantalla es muy distinta a lo que nos tiene acostumbrados la guapa venezolana, pues la Alicia de la vida real es una mujer exuberante, súper sensual y llena de energía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa misma Alicia encendió las redes sociales hace pocos días con una nueva publicación en la que sale de fiesta en una noche especial rodeada de amigos. La vemos fabulosa, con un ceñido vestidito negro muy corto, subiendo unos escalones camino al club nocturno donde se reunirá con su grupo para festejar. "Soy una disfrutona!", escribe. "Qué rico salir a conocer nuevos lugares y corazones". Además de enseñar su espectacular silueta con largas piernas realzadas por estilizados tacones, nos muestra su cabello en un tono castaño mucho más oscuro, cortado en capas y peinado hacia atrás para destacar unos largos pendientes de brillantes. En esta alegre velada se mostró acompañada de Carlos Adyan presentador del show La Mesa Caliente de Telemundo y también menciona a Marypili otra gran amiga desde los tiempos de su participación en el concurso Mira Quien Baila. Como bien dice Machado, la edad no tiene nada que ver con la actitud, su nuevo look la hace parecer como una diosa de sensualidad. Con este cambio radical, a sus 46 años, ha conseguido echar el calendario hacia atrás al menos dos décadas. La artista y empresaria quien es madre de Dinorah, una preciosa adolescente, pasó hace meses por un gran duelo tras el fallecimiento de su abuela paterna, en honor de quien recibió su nombre, Alicia, motivo por el cual se declaró "desconsolada". Hoy día y cercana ya la fecha del estreno de Juego de Mentiras, los malos tiempos parecen haber quedado atrás, lo que nos alegra y nos hace quedar a la expectativa de las nuevas y maravillosas pintas que nos compartirá Alicia, tanto en la pantalla de TV como en la vida real. Y por supuesto, no pueden perderse Juego de Mentiras, protagonizado por Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo. Será un thriller lleno de drama, suspenso y secretos que Telemundo estrena el próximo martes 7 de marzo a las 10 p. m., hora del Este.

