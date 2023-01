Alicia Machado se aumentó los labios y tienes que ver cómo luce Esta es la primera vez que la ex Miss Universo Venezolana se somete a este procedimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos años, los procedimientos estéticos se han vuelto muy populares y sobre todo, se han normalizado. Y es que gracias a las redes sociales miles de mujeres muestran los arreglitos que se hacen en su rostro o en su cuerpo, y no tienen reparos en compartir todos los detalles de lo que se hacen. Esa tendencia también la han adquirido las famosas, quienes contrario a unos años atrás, ahora hablan de todo, en especial de los cuidados y tratamientos que se hacen. En esa lista ahora entró Alicia Machado, quien sin pena acaba de compartir el procedimiento estético al que se sometió. Resulta que la actriz venezolana se fue hasta las oficinas de Galan Aesthetics en Hialeah, FL., dónde se puso en manos del doctor Elio Galán para por primera vez hacerse un arreglito en una parte muy importante de la cara. Para empezar el año con un nuevo y sexy look, Machado decidió aumentarse un poco los labios, proceso que mostró en su cuenta de Instagram. Para lograrlo, el doctor Galán primero le aplicó un poco de anestesia en el área, y luego procedió a inyectarle rellenos con una delgada inyección. "Ya", exclamó la ex Miss Universo al verse en el espejo y descubrir cómo lucen sus nuevos labios. "Qué belleza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La verdad es que el resultado fue bastante natural, y aunque sí se ve más sexy y los labios lucen mucho más voluminosos, no podemos negar que luce increíble. ¿Será que ahora se anima a hacerse algunas cositas más? Por el momento nos parece que luce perfecta con labios más carnosos y esa increíble figura que tiene. ¿Te gusta cómo quedó? alicia machado aumento de labios Credit: Cortesía alicia machado aumento de labios Credit: Cortesía

