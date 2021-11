¡Perdió 25 libras! Alicia Machado presume su nueva y delgada figura tras ganar La casa de los famosos La exMiss Universo vive uno de los momentos profesionales más importantes de su carrera tras coronarse el pasado lunes como la ganadora de La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 12 semanas de intenso drama, incógnitas y grandes sorpresas, Alicia Machado se coronó el pasado lunes como la ganadora de la primera edición de La casa de los famosos (Telemundo) gracias a los más de 40 millones de votos que recibió a través de Telemundo.com, lo que la hizo merecedora del gran premio de $200.000 dólares en efectivo en una transmisión en vivo de 3 horas que fue seguida por más de 1 millón y medio de televidentes, de acuerdo con Nielsen. Pero la exMiss Universo ganó mucho más que $200.000 dólares. Además de una inolvidable experiencia personal y profesional llena de enseñanzas y el inmenso cariño de miles de personas, su estancia durante 3 meses en la casa más famosa de la televisión hispana dejó a la actriz venezolana una envidiable figura fruto de su constancia con la alimentación y el ejercicio físico. Machado, en total, logró perder a lo largo de su estancia en La casa de los famosos nada más y nada menos que 25 libras, una notable pérdida de peso que se evidencia en la estilizada silueta que luce actualmente y que tanta admiración está despertando a través de las redes sociales. "Bajé 11 kilos por no decir 12 porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos. Ya hoy una señora en el aeropuerto muy linda que me recibió me dijo que tenía que hacer mi dieta que se llame la dieta de Alicia de La casa de los famosos. Ya luego les voy pasando mis tips", compartió este miércoles la actriz en una transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram. Alicia Machado Alicia Machado, antes y después de La casa de los famosos | Credit: Telemundo; Instagram hoy Día El resultado salta a la vista. Este jueves, Machado dejó con la boca abierta a muchos al presumir su nueva figura en un ceñido traje rojo durante el programa hoy Día (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios en las redes sociales por supuesto no se hicieron esperar. Alicia Machado Alicia Machado presume su nueva figura en hoy Día | Credit: Instagram hoy Día "Está más flaca y más bella que cuando ganó Miss Universo", "Wow está muy delgada" o "¡Queremos la dieta!", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Perdió 25 libras! Alicia Machado presume su nueva y delgada figura tras ganar La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.