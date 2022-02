Alicia Machado muestra lo que usa debajo de su ropa para lucir mucho más delgada de lo que está La exreina de belleza visitó los estudios de Despierta América (Univision) con un sexy vestido blanco que le quedaba increíble. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses, Alicia Machado ha estado en boca de todos y no es para menos. La exreina universal participó en el controversial reality de Telemundo La casa de los famosos, en el que resultó la ganadora. Además de esa victoria, Machado ha dejado a todos boquiabiertos con su increíble pérdida de peso, que la hace lucir increíble. Esta nueva figura hace que Machado luzca más joven y fresca. La actriz confesó que bajó 25 libras mientras estuvo encerrada en la cada dónde se llevó a cabo dicho show de telerrealidad, y aunque no compartió la dieta que la ayudó a lograrlo, en sus redes recomienda una marca de suplementos que según ella la ayudaron a llegar a su meta y también a mantenerla. También asegura que combina estos suplementos con ejercicios, comida saludable y pensamientos positivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, aunque se ve superdelgada y es posible que haya seguido bajando de peso, a Machado también le gusta llevar fajas debajo de su ropa para verse aún más esbelta de lo que está. Alicia Machado, look del dia Credit: Instagram/Despierta América Eso lo vimos cuando la actriz llegó a la más reciente transmisión de Despierta América (Univision), ataviada con un sexy minivestido blanco de manga larga con escote V, que dejaba ver su delgadísima figura. Y aunque posiblemente sea gracias a que ha bajado más libras, su secreto para verse como toda una modelo son las fajas de la marca Curveez. Sin pena Machado le dijo a sus seguidores que debajo de ese modelito blanco con el que llegó al show, llevaba una faja. No cabe duda de que la ExMiss Universo está en su mejor etapa y seguramente nos seguirá sorprendiendo con su cambio. ¡Bravo, Alicia!

