El look del día - diciembre 14, 2021

No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Camila Cabello, Alicia Machado y Sofía Carson son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita?

Camila Cabello

Captamos a la cantante ataviada con un conjunto rojo de pantalón y chaqueta, que complementó con un abrigo del mismo color y sandalias de plataforma.

Dayanara Torres

Espectacular lució la ex Miss Universo con este vestido fucsia con encaje y vuelos, de Rosita Hurtado.

Alicia Machado

La actriz venezolana mostró su nueva figura con este elegante traje rema con pedrería y transparencias.

Hailey Bieber

Vimos a la modelo saliendo de un restaurante con este ceñido minivestido negro, que combinó con medias opacas y zapatos de punta.

Maribel Guardia

La cantante y actriz mostró su increíble figura con este vestido midi con estampado animal.

Rosalía

Vimos a la cantante española luciendo muy cool con este look de jeans blancos, camisa oversized, jacket de cuero y tenis.

Sofía Carson

Con este fabuloso abrigo, top blanco con cuello alto y botas negras, llegó la actriz a disfrutar de la increíble vista del Empire State, en Nueva York.

Ximena Córdoba

Sobria y recatada lució la presentadora con este look de pantalón negro de talle alto y blusa de manga larga con transparencias.

Zendaya

La artista eligió este look de pantalón blanco y top dorado, para visitar los estudios de Jimmy Kimmel Live (ABC).

