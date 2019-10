Alicia Machado se prepara para lanzar su primera paleta de maquillaje La paleta estará disponible a partir del 4 de octubre. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los tiempos en que las actrices solo actuaban o en que las modelos solo se dedicaban a caminar en las pasarelas o hacer campañas se quedaron atrás. Ahora no importa la carrera en que te estés desarrollando, siempre hay oportunidad de hacer algo más o involucrarte en cualquier otra aventura, sobretodo cuando eres famosa y sabes que tus fanáticos te van a apoyar en lo que sea. Son muchas las actrices que se han lanzado colecciones de ropa o han hecho colaboraciones con marcas de belleza con las cuales han tenido muchísimo éxito. Ahora le tocó el turno a una de las nuestras, Alicia Machado, quien se prepara para lanzar su primera paleta de maquillaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz venezolana, a quien siempre vemos luciendo regia y con un maquillaje impecable, se unió a RV Cosmetics para lanzar Alicia Machado Professionals, una completa paleta de maquillaje. La paleta incluye sombras, bronceador, rubor y dos colores para pintar las cejas. Por lo que podemos apreciar, luce como la paleta perfecta para llevar de viaje. “Estamos muy emocionados con nuestra colaboración con la hermosa Alicia Machado”, escribió la marca en su cuenta de Instagram junto a un video del detrás de cámara dónde se puede ver a la ex Miss Universo bailando y disfrutando al máximo de la sesión de fotos. Machado tendrá una fiesta este próximo 3 de octubre en Los Ángeles dónde le presentará a la prensa su nueva aventura. La paleta de maquillaje Alicia Machado Professionals estará disponible a partir del 4 de octubre en Rvcosmetics.net. ¿Te gustaría comprarla? Advertisement EDIT POST

