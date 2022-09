¡Alicia Machado impacta con su nuevo look para su personaje en Juego de mentiras! La venezolana mostró orgullosa su look en la telenovela de Telemundo al salir del estilista. "Me hice mi cabello y el color quedó perfecto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ya todos saben, ¡Alicia Machado forma parte de Juego de Mentiras! La nueva serie original de Telemundo ha contado con ella para uno de sus personajes más atractivos: el de una maquiavélica senadora que tiene mucho que contar. La también modelo ya está metida de lleno en este apasionante proyecto actoral del que, además, ha mostrado su espectacular cambio de look Alicia Machado Alicia Machado | Credit: (Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Para este personaje, Alicia se deshizo de su larga cabellera y cualquier tipo de extensión, para dar paso a un corta melena que también estrenó color. "¿Qué tal mi gente mi color divino?", dijo en un en vivo con sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Miss Universo volvió a ser objetivo de piropos y halagos de sus seguidores, los cuales quedaron encantados con esta nueva y fresca imagen que lleva días presumiendo. La también conductora está feliz de la vida con seguir desarrollando su carrera como actriz y más en un proyecto de esta envergadura. El elenco de la esperada serie también incluye a Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez, Camila Nuñez, Patricio Gallardo, Alberto Casanova, Pepe Gámez, Gabriela Vergara, Beatriz Valdés, María Laura Quintero, Bárbara Garófalo y la participación especial de Aylín Mujica.

