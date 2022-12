El look del día - diciembre 6, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alicia Machado Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Cardi B, Alicia Machado y Khloé Kardashian son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Cardi B Cardi B Credit: Splash News/The Grosby Group La rapera mostró sus curvas en Miami con este minivestido estampado. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Hailey Bieber Hailey Bieber Credit: Splash News/The Grosby Group La modelo se paseó por las calles de Nueva York con un cómodo look que incluía pantalón negro oversized, suéter gris, zapatos planos y un fabuloso abrigo. 2 de 9 Ver Todo Alicia Machado Alicia Machado Credit: Instagram/Bendito Closet Este ceñido vestido verde neón le sentó de maravilla a la nueva figura de la actriz. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Becky G Becky G Credit: Startraks Photo/The Grosby Group La cantante lució muy sexy con este jumpsuit azul de lentejuelas. 4 de 9 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria sorprendió con su delgadez, una que se puede apreciar muy bien con este look de jeans y top negro. 5 de 9 Ver Todo Jessica Chastain Jessica Chastain Credit: Michael Loccisano/WireImage La actriz eligió este set de minivestido y chaqueta, para asistir a una velada en Nueva York. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez Hermosa lució la presentadora con este minivestido fucsia estilo esmoquin. 7 de 9 Ver Todo Chiky Bombom ChikyBombom Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora está lista para los días festivos con este minviestido rojo de manga larga que le sentaba de maravilla a su esbelta figura. 8 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana dejó a todos boquiabiertos al posar con este sexy minivestido dorado con la espalda al descubierto. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - diciembre 6, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.