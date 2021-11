¡Irreconocible! ¡Alicia Machado despierta pasiones encontradas con su delgadez! "¿En qué momento bajó tanto de peso?", se preguntaban hoy sus fans al verla lucir un nuevo look, mientras la Miss Universo está a punto de salir como invitada especial en Así se baila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una celebrada Alicia Machado ha vuelto al ruedo, tras proclamarse ganadora de la primera edición de La Casa de los famosos, luciendo una figura envidiable que hoy triunfó en redes, al verla posar en un vestido negro que dejó sin habla a sus seguidores. Con un pronunciado escote, los brazos al aire y una caída transparente que dejaba ver sus largas y flacas piernas, el sexy vestido de Alicia Machado dejó al descubierto su minúscula cintura y la impactante pérdida de peso, doce kilos según afirmó en sus redes, resultado de su paso por la famosa casa durante los tres últimos meses. "Buenos días, llegando a Telemundo. ¡Enfocados y positivos! Los amo", escribió el sábado de su cuenta de Instagram. Alicia Machado delgada Credit: IG Alicia Machado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las redes explotaron al ver la figura de la Miss Universo y no daban crédito a lo flaca lo que se veía en su nueva foto. "Tengo curiosidad", preguntaba una de sus fans. "Te sigo de mucho tiempo pero no supe en qué momento bajaste tanto de peso, ¡me impresiona!"; "ni en Miss Universe se miraba así de flaca, ¡le sentó bien el encierro!", comentó alguien más. Alicia Machado Credit: IG Alicia Machado Pero como nunca llueve a gusto de todos, no faltó quien criticara la figura de la actriz: "No me gusta para nada, se ve demasiado delgada"; "luce muy delgada, no se le ve bien el vestido"; "se hizo la manga gástrica, definitivamente". Pero muchos criticaron a su vez a las mujeres que hacían comentarios negativos, tildándoles de envidiosas: "Se ve preciosa, por aquí hay muchas comadres ardidas", le defendió una de sus fans. Alicia Machado será invitada especial en el show de Así se baila, que este domingo comienza su recta final.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Irreconocible! ¡Alicia Machado despierta pasiones encontradas con su delgadez!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.