El look del día - julio 4, 2022

Alicia Machado, Jennifer López o Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Jennifer López

Para continuar la búsqueda de coche nuevo en Los Ángeles junto a su amor, la Diva del Bronx apostó por una maxifalda de estampado animal y bloques de color, un top negro de manga larga y alpargatas de cuña.

Adamari López

La conductora está pasando unos días de ensueño junto a su hija Alaïa a bordo de un crucero Disney, donde la vimos muy relajada con un moderno short blanco, tenis y camiseta del lugar más mágico de la tierra.

Alicia Machado

La ganadora de la primera edición de La casa de los famosos, visitó el plató del show con este favorecedor vestido rojo con vuelos estilo bandage que acentuaba su esbelta silueta, llamativos aretes y sandalias metálicas.

Princesa Leonor

La heredera al trono de España eligió este vestido con estampado de corales de Mango para un acto oficial, y lo combinó con alpargatas de cuña, sin duda su calzado favorito para el verano.

Ana Patricia Gámez

De vacaciones por España, la conductora modeló un conjunto de crop top y pantalón ancho con en colorido estampado floral en tonos naranjas y verdes que acompañó de una cartera de rafia.

Karina Banda

Para la última noche de su luna de miel en México, la periodista lució este alegre vestido estilo slip dress de color amarillo con coloridas flores estampadas de Girls will be girls, y sandalias doradas.

Alejandra Espinoza

Toda una cowgirl, la conductora posó con este sombrero blanco de Marme, un pañuelo sedoso a modo de top y pantalones de mezclilla para una celebración familiar. No faltaron las botas camperas.

Chiquinquirá Delgado

La conductora venezolana está pasando unos días en París, donde se fotografió con el emblema de la ciudad, la torre Eiffel ataviada con un traje de dos piezas en color crema con raya diplomática combinado con tenis de plataforma y gorra.

Chiquis Rivera

Así de sonriente promociona la cantante un nuevo tema de su disco Abeja reina, vestida con un set de ceñido pantalón de mezclilla y chaqueta en rojo y negro que acompañó de un top, sombrero con bandana y botines de altísimo tacón.

Clarissa Molina

Para dar la bienvenida al fin de semana, la reportera presumió un vaporoso enterizo naranja con estampado geométrico, pantalón estilo palazzo y aberturas en el abdomen.

