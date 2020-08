Alicia Keys se prepara para lanzar su propia línea de belleza La marca está pautada para salir al mercado en el 2021 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya son muchas las famosas que han decidido adentrarse en el mundo de la belleza, ya sea haciendo colaboraciones con sus marcas favoritas y lanzando sus propias líneas de belleza. Tal es el caso de actrices como Drew Barrymore y Lady Gaga, quienes tienen exitosas marcas de maquillaje, al igual que Rihanna quien tiene una de las marcas de belleza más populares del momento. Lo cierto es que contrario a lo que muchos podrían pensar, su categoría de celebridad no las ha detenido a crear productos de increíble calidad y lo tenemos comprobado. Ahora otra de las cantantes más talentosas y queridas nos sorprende con uno proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de Alicia Keys, quien se acaba de unir a la marca e.l.f. Cosmetics para crear su propia línea de belleza y la verdad es que esta noticia nos sorprendió muchísimo. Y es que la artista no es tan fanática del maquillaje y la mayoría de las veces, incluso hasta en eventos, la vemos con la cara lavada. Pero según sus propias palabras, esta nueva colección estará enfocada en ayudar a las mujeres a también mostrar su belleza interna. “Para mi la belleza es acerca del alma y el corazón, y el espíritu y lo que pasa por ti, lo que sale de ti. Es más que solo la superficie”, explicó la cantante en un video que publicó en sus redes. “Es una conversación acerca de quienes somos, quienes queremos ser y a dónde queremos ir. [Esto] es una pasión mía, una profunda pasión en la que he estado trabajando por años”. La marca de la cantante, de la que todavía no tenemos mucha información, está pautada para salir al mercado en el 2021 y pensamos que además de productos para el cuidado de la piel, también incluirá maquillaje, entre otros productos para el cuidado de la piel y el cabello. Estamos ansiosas por ver todo lo que traerá la cantante con su nueva marca. ¿Comprarías los productos?

