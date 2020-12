Close

La cantante Alicia Keys adelanta el lanzamiento de su línea de belleza para la piel y el espíritu La cantante ha desvelado los tres primeros productos de su línea Keys Soulcare que pretenden transformar tu rutina de belleza en un ritual para la piel y para el alma. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque fue el pasado mes de agosto cuando se anunció que la cantante Alicia Keys lanzaría su propia línea de belleza, no habíamos conocido muchos más detalles hasta ahora. La artista ha revelado a través de su cuenta de Instagram los tres primeros productos de esta colección, que pretende trascender el cuidado de la piel y convertirse en una manera de cuidar también el alma. Aunque no es ni muchísimo menos la primera celebridad que apuesta por desarrollar una línea de productos para la piel, como han hecho recientemente Jennifer López o Rihanna; sí sorprendió que la intérprete de No one quisiera incursionar en este mundo por haber renunciado a lucir maquillaje incluso en grandes eventos, desde hace unos años. Sin embargo y como su nombre indica, Keys Soulcare está enfocada en ayudar a las mujeres a mostrar también su belleza interna y nutrir no solo la piel, sino la mente y el espíritu. “Para mi la belleza es acerca del alma y el corazón, y el espíritu y lo que pasa por ti, lo que sale de ti. Es más que solo la superficie”, explicó la cantante en un video que publicó en sus redes. “Es una conversación acerca de quienes somos, quienes queremos ser y a dónde queremos ir. [Esto] es una pasión mía, una profunda pasión en la que he estado trabajando por años”. Los productos de su línea, realizados en colaboración con e.l.f. cosmetics, están desarrollados por dermatólogos, con fórmulas que no contienen ingredientes potencialmente peligrosos, inspirados en antiguos rituales de belleza con productos naturales y libres de crueldad animal. Además, cada uno está acompañado de un mantra que la cantante nos invita a recitar mientras los utilizamos. El primero que hemos conocido es una vela de salvia y leche de avena, que te ayudará a relajar cuerpo y mente y conectar contigo misma gracias a su aroma. "He creado Keys Soulcare porque siempre he tenido problemas reales con mi piel (sé que no soy la única", compartió la cantante en sus redes. "Me di cuenta de que muchos [de esos problemas] estaban basados en la energía que me rodeaba y cómo de ansiosa y estresada me sentía". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro de los productos es un rodillo facial de obsidiana, un cristal volcánico que se utiliza en el mundo de la belleza desde hace miles de años. Hecho a mano, el rodillo tiene un tacto frío que estimula tus sentidos, a la vez que ayuda a revitalizar el tono y textura de la piel. Por último, una crema hidratante para el rostro que promete transformar tu piel y mostrarla más radiante y plena. Todo gracias a su contenido en ceramidas, bakuchiol, ácido hialurónico y malaquita, un mineral conocido por los egipcios como "piedra de la transformación" y que limpia, purifica y calma tanto la piel como el espíritu. Como puede verse en las redes sociales de la marca, Keys Soulcare apuesta por la diversidad y las mujeres reales. Sus productos ya están disponibles en ulta.com y desde su página web keyssoulcare.com contarán con envío a todo el mundo a partir de finales de enero de 2021 con precios que oscilan entre los $25 y los $38. Los componentes de este primer ritual, son una pequeña muestra de todo lo que vendrá el año que viene.

