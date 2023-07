Los mejores looks de la alfombra rosa de Barbie Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería dua lipa, margot robbie, karol g, barbie Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic (x3) ¡Ya está a punto de llegar la película más esperada del verano! Estos fueron los atuendos que nos dejaron boquiabiertas en la alfombra. Empezar galería Margot Robbie margot robbie, barbie Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La intérprete de Barbie se robó miradas con esta propuesta negra de Schiaparelli inspirada en una Barbie real de los años 60s. Complementó la prenda con un maquillaje clásico con un labial rojo. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio America Ferrera america ferrera, barbie Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz de raíces hondureñas optó por el rosa con este conjunto de la marca St. John de crop top y falda a juego. 2 de 7 Ver Todo Ariana Greenblatt Ariana Greenblatt, barbie Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Con sólo 15 años, está claro que la joven actriz de raíces puertorriqueñas ya es toda una fashionista. Para la alfombra, eligió una prenda del diseñador Yogie Pratama. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Karol G karol g, barbie Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Como parte de la banda sonora de la película, "la Bichota" llegó a la premier vistiendo un look sensual de Pucci. 4 de 7 Ver Todo Dua Lipa Dua Lipa, barbie Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La cantante causó sensación con este look brillante y transparente de Bottega Veneta. 5 de 7 Ver Todo Nicki Minaj nicki minaj, barbie Credit: Albert L. Ortega/Getty Images Presumió extensiones rubias que llegaron casi hasta el piso junto a esta propuesta de Alaïa. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ryan Gosling ryan gosling, barbie Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic ¡Por supuesto, no podemos olvidar al Ken! El actor acentuó su traje Gucci con un collar de letra "E" en homenaje a su esposa, Eva Mendes. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

