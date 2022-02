Los mejores looks del estreno de In the Heights Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería In the Heights estreno, Melissa Barrera, Vanessa Nadal y Lin-Manuel Miranda, Leslie Grace Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival Anoche, las estrellas de la nueva película basada en el musical de Broadway celebraron su estreno en el Festival de Cine de Tribeca. Aquí te mostramos los mejores momentos "fashion" sobre la alfombra. ¿Cuál fue tu look favorito? Empezar galería Dascha Polanco In the Heights estreno, Dascha Polanco Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival Regia y glamorosa estuvo la actriz con este traje verde oscuro con mangas largas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Joan Smalls In the Heights estreno, Joan Smalls Credit: John Lamparski/FilmMagic La supermodelo puertorriqueña estuvo como en una pasarela con este vestido ceñido de Burberry. 2 de 10 Ver Todo Leslie Grace In the Heights estreno, Leslie Grace Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival Se robó todas las miradas con este elegante vestido azul y verde de la marca Giorgio Armani. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Marc Anthony In the Heights estreno, Marc Anthony Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival Guapísimo estuvo el cantante con un traje moderno y gafas oscuras. 4 de 10 Ver Todo Melissa Barrera In the Heights estreno, Melissa Barrera Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival Deslumbró en la alfombra amarilla con este vestido verde escotado de Dundas. 5 de 10 Ver Todo Tess Barthélemy In the Heights estreno, Tess Barthélemy Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images La actriz francesa de 16 años lució como una princesa con este vestido rojo impactante. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Nadal y Lin-Manuel Miranda In the Heights estreno, Vanessa Nadal y Lin-Manuel Miranda Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival El creador del musical y su esposa posaron juntos sobre la alfombra. Vanessa, una abogada y profesora, vistió un vestido azul y blanco con una simpática cartera que parecía una bolsa de Café Bustelo que puedes conseguir en una subasta de caridad. 7 de 10 Ver Todo Anthony Ramos In the Heights estreno, Anthony Ramos Credit: Roy Rochlin/WireImage El actor de raíces puertorriqueñas optó por un traje de estampado de leopardo con camisa a juego. 8 de 10 Ver Todo Gayle King In the Heights estreno, Gayle King Credit: Roy Rochlin/WireImage La presentadora de CBS pasó por la alfombra luciendo este vestido de la colección de Christopher John Rogers x Target. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hari Nef In the Heights estreno, Hari Nef Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images La actriz y modelo eligió este vestido amarillo del diseñador Raf Simmons y completó el look con guantes largos. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

