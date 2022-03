¡Qué glamour! Los mejores looks de los Producers Guild Awards Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Getty Images La noche del sábado, la ciudad de Los Ángeles se llenó de elegancia con la celebración de estos galardones otorgados por el gremio de productores de América. Empezar galería Rita Moreno Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Kevin Winter/ Getty Images La veterana actriz recibió un premio honorífico y nos deslumbró con este diseño negro estilo columna con capa en rosa palo con detalles voluminosos en las mangas y guantes largos a juego de Greta Constantine. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Kerry Washington Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Momodu Mansaray/ WireImage Nos fascinó este vestido palabra de honor con corpiño estilo corsé y falda con cola en color durazno satinado de Sergio Hudson que acompañó con un original collar y otras joyas de Chopard. 2 de 10 Ver Todo Jessica Chastain Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Instagram Jessica Chastain Aunque no posó en la alfombra, la glamorosa actriz fue la encargada de entregar su premio a Rita Moreno, y lo hizo con este sobrio y elegantísimo traje de Miu Miu de terciopelo negro con original escote. Con el cabello recogido, utilizó unos vistosos aretes. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Lin-Manuel Miranda Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Momodu Mansaray/ WireImage También entregando premio vimos al actor y productor, quien asistió con un traje clásico en azul marino y camisa blanca. 4 de 10 Ver Todo Kristen Stewart Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Momodu Mansaray/ WireImage Blanca y radiante vimos a la actriz con este diseño palabra de honor con cuerpo de corsé con paneles de encaje y falda de jacquard de la colección de otoño 2002 de Brandon Maxwell. 5 de 10 Ver Todo Venus Williams Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Michael Tran/ AFP También de blanco vimos a la tenista con este ajustado diseño de Atelier Versace de corte columna, abertura en la falda y escote irregular que combinó con sandalias brillantes. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrew Garfield Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Momodu Mansaray/ WireImage El actor famoso por ser uno de los que han dado vida a Spiderman apostó por un traje de corte tradicional en terciopelo, en una gama de verdes y marrones que le hizo destacar. 7 de 10 Ver Todo Serena Williams Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Momodu Mansaray/ WireImage La tenista presumió pierna con este minivestido drapeado de CD Greene con falda de terciopelo color vinotinto y cuerpo de pedrería que incluía cola en magenta y granate. 8 de 10 Ver Todo Issa Rae Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Momodu Mansaray/ WireImage La actriz y productora recibió el galardón Visionary Award enfundada en este llamativo vestido verde esmeralda con apliques y bordados de pedrería firmado por Aliétte. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jamie Dornan Mejor vestidas Producers Guild Awards 2022 Credit: Michael Tran/ AFP Elegante y atemporal, el protagonista de 50 shades fo Grey sedujo con un esmoquin de solapas satinadas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

