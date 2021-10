Adamari López, Alaïa y más en la alfombra verde de Koati! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Koati, estreno, alfombra, Adamari López, Alaïa Costa-López Credit: Alexander Tamargo/WireImage En su estreno de Miami, vimos a muchas de nuestras estrellas favoritas listas para ver la nueva película. ¡Aquí te tenemos sus looks! Empezar galería Evaluna y Camilo Koati, estreno, alfombra, Evaluna, Camilo Credit: John Parra/Getty Images Vimos a la cantante que dio su voz para la película presumiendo su pancita con un traje ceñido y accesorios de mariposa junto a su media naranja, Camilo. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Pamela Silva Koati, estreno, alfombra, Pamela Silva Credit: Alexander Tamargo/WireImage La presentadora de Primer Impacto (Univisión) posó sobre la alfombra con un traje estampado y sandalias naranjas. 2 de 10 Ver Todo Adamari López Koati, estreno, alfombra, Adamari López Credit: Alexander Tamargo/WireImage Ataviada con un atuendo de Kiut, una boutique de Miami, Adamari se vio más espectacular que nunca. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Alaïa Costa-López Koati, estreno, alfombra, Alaïa Costa-López Credit: Alexander Tamargo/WireImage Preciosa se vio la hija de Adamari López y Tony Costa con una diadema rosa, blusita blanca y jeans clásicos. 4 de 10 Ver Todo Jomari Goyso Koati, estreno, alfombra, Jomari Goyso Credit: John Parra/Getty Images El presentador y estilista de las estrellas le dio un toque moderno a un traje clásico con una camiseta blanca y unos sneakers. 5 de 10 Ver Todo Stefania Roitman Koati, estreno, alfombra, Stefania Roitman Credit: John Parra/Getty Images Apoyó el proyecto de su futura cuñada, Evaluna, con este atuendo chic blanco y negro. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio María Laura Quintero Koati, estreno, alfombra, Maria Laura Quintero Credit: Alexander Tamargo/WireImage Impactó con esta propuesta neón de la diseñadora colombiana Naiduth Geles. 7 de 10 Ver Todo Kimberly Jiménez Koati, estreno, alfombra, Kimberly Jimenez Credit: John Parra/Getty Images Miss Universo República Dominicana 2021 estuvo regia con una falda sofisticada de cuero plisado. 8 de 10 Ver Todo Issa Vásquez Koati, estreno, alfombra, Issa Vasquez Credit: Alexander Tamargo/WireImage La influencer lució muy cool en la alfombra con un look de cuero. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Joy Huerta Koati, estreno, alfombra, Joy Huerta Credit: Alexander Tamargo/WireImage La cantautora mexicana eligió este traje rojo vivo con detalles de lentejuelas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

