Las estrellas de Telemundo se dan cita en Nueva York para presentar sus novedades ¡qué elegantes! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent Varias de las estrellas más brillantes de Telemundo viajaron a la ciudad de los rascacielos para presentar la programación 2022-23 de la cadena y disfrutar de una animada fiesta repleta de amigos, sorpresas ¡y mucho glamour! Empezar galería Adamari López estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent La puertorriqueña optó por este ajustado vestido asimétrico color marfil con un hombro caído y abertura en la falda de Self Portrait, eligió zapatos también blancos de Louboutin, y pulseras doradas de Cartier y Paola Pacheco. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent Presumiendo pierna vimos a la mexicana con un diseño palabra de honor en rosa satinado con flores bordadas y falda asimétrica de Benito Santos. 2 de 10 Ver Todo Rafael Amaya estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent El galán mexicano, quien acaba de anunciar su regreso a El señor de los cielos, posó con un traje negro, camisa del mismo color y corbata satinada, con un original cadena bajo el nudo. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Giselle Blondet estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent La conductora optó por un coqueto minivestido con volantes en un hombro y a la cadera, en brocado verde agua y plata. 4 de 10 Ver Todo Kate del Castillo estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent La querida actriz mexicana posó con un vestido negro de manga larga con lazada a la cadera de Dolce & Gabbana que combinó con botas altas y una cadena dorada. 5 de 10 Ver Todo Fernando Colunga estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent Muy sobrio y elegante, el actor vistió un clásico traje negro con corbata satinada. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Jurka estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent La guapa periodista se vio muy favorecida con este ceñido vestido asimétrico en color vinotinto que lució con zapatos de punta en color nude. 7 de 10 Ver Todo Kika Rocha estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent Nuestra directora de moda y belleza también dijo presente en la celebración, a la que asistió con un pantalón palazzo negro de Goretty Medina y un original top palabra de honor en azul real satinado de Leal Dacaret. 8 de 10 Ver Todo Jaime Camil estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent El actor también optó por vestir de oscuro con un pantalón gris y suéter de cuello vuelto negro. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tefi Valenzuela estrellas de telemundo en Nueva York Upfront Credit: Mezcalent La sensual artista peruana se enfundó en un ajustado vestido azul real con un detalle fruncido bajo el pecho muy favorecedor, con el que presumió de curvas y escote. Completó su look con sandalias doradas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las estrellas de Telemundo se dan cita en Nueva York para presentar sus novedades ¡qué elegantes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.