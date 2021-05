Aleyda Ortiz se realiza un diseño de sonrisa: "Estoy contenta con el resultado" "Lo que hicimos fue maximizar lo que ya tenía, pero hacerlo más natural, que yo me sintiera cómoda", explicó la reina de belleza puertorriqueña en las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pocas semanas de haber concluido con éxito su participación en la competencia de baile de Univision Mira quién baila all stars, donde quedó en segundo lugar, Aleyda Ortiz decidió hacer "borrón y sonrisa nueva". Y nunca mejor dicho. La que fuera ganadora del certamen Nuestra Belleza Latina 2014 se realizó esta semana un diseño de sonrisa. Feliz con el resultado, la modelo y reina de belleza puertorriqueña no tardó en mostrar su nueva sonrisa en las redes sociales, donde cuenta con cientos de miles de seguidores. "Estoy contenta con el resultado, me siento superbien, a todo el mundo le ha gustado. Realmente lo que hicimos fue maximizar lo que ya tenía, pero hacerlo más natural, que yo me sintiera cómoda. El color no lo hice tan blanco como antes, también los hice más chiquitos, o sea lo que hicimos fue rescatar mis dientes naturales", explicó. "Estoy contenta, estoy feliz, sobre todo le quitamos el grosor porque a mí me pasaba que cuando yo me ponía de lado se me veían los dientes como gordos y ya eso no pasa y eso me tiene contenta y bien feliz", expresó a través de un vídeo que compartió en Instagram. Aleyda Ortiz Antes/Ahora | Credit: Instagram Aleyda Ortiz (x2) Aunque reconoció sentirse "diferente" con esta nueva sonrisa, la también presentadora dejó claro que "sigo siendo yo" ya que trató de que se viera lo más natural posible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los dientes ahora están más cortitos, más chiquititos, no son tan blancos. Miren la diferencia de lado, antes yo hacía así de lado y se salía como una cosa así y ahora no, ahora están planitos, están superfinitos, menos largos", compartió la exparticipante de MQB. Las reacciones de sus seguidores, como no podía ser de otra manera, no se hicieron esperar. "Te quedaron mil veces más lindos y naturales", comentó una seguidora. "Hasta la cara te cambió. Te queda muy bien", opinó otra persona.

