Aleyda Ortíz casi sufre de un accidente de vestuario en pleno show La presentadora de “En Casa Con Telemundo” compartió los detalles a través de las redes sociales. ¡Mira quién la ayudó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para las mujeres que trabajan en la televisión, no hay nada peor que una emergencia de vestuario. Hace sólo días en el evento Billboard Mujeres Latinas en la Música, Giselle Blondet tuvo que disimular la cremallera rota de su vestido cuando se le rajó en pleno show hasta que encontró a alguien que pudo coser el cierre. Ahora, Aleyda Ortíz fue la última presentadora en necesitar ayuda urgente para remediar un "fashion emergency". La conductora de "En Casa Con Telemundo" compartió los detalles del cuento chistoso en su Instagram. "Cosas que pasan detrás de cámaras… tuve que pedir ayuda con mi corset porque no me lo podía poner sola y él llegó al rescate", escribió la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2014. Aleyda Ortiz, Carlos Aydan Credit: IG/Aleyda Ortiz ¿Quién la logró ayudar con su corset? Nadie más y nadie menos que su compañero de trabajo, Carlos Adyan. "Muy amable no dudó en ayudarme. Miren la última foto para que vean cómo me lo puso", escribió Aleyda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, aunque fue muy buen amigo, parece que Carlos no se fijó en cuantos ganchos llevaba el corset y la dejó con el cierre virado. Aleyda Ortiz Credit: IG/Aleyda Ortiz "Todo mal pero la intención es lo que cuenta 😂❤" comentó Andrea Meza. Como escribieron sus fans, nosotras opinamos que "lo importante es el gesto de ayuda".

