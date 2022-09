Alexandria Ocasio-Cortez es la primera política en aparecer en la portada de la revista GQ La congresista luce un atuendo que combina elementos masculinos y femeninos a la perfección y trata temas de actualidad política como la nueva ley del aborto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que llegó a su puesto en el Congreso en 2018, Alexandria Ocasio-Cortez ha sido la primera en muchas ocasiones. Ella es hasta el momento, la mujer más joven en ser congresista y la primera latina en llegar a esta posición. Ahora, AOC marca un nuevo hito y se convierte en la primera política en aparecer en la portada de la revista GQ. Nacida en El Bronx de padres puertorriqueños ha sido tildada de revolucionaria en muchas ocasiones por muchas de sus ideas y propuestas ante la cámara. Muy vocal sobre el aborto, la congresista ha sido entrevistada para hablar de la era post-Roe y las nuevas leyes sobre este tema, además de otros asuntos como el poder, la masculinidad o su experiencia como víctima de un asalto sexual. En la portada, fotografiada por Cruz Valdez, podemos verla mirando a cámara con una expresión un tanto ambigua, y ataviada con un suéter de cuello alto de color negro y un blazer entallado y hombros con ligero volumen de doble abotonadura. Un equilibrio claro entre prendas clásicas masculinas, como esa chaqueta estructurada, con detalles femeninos, como la silueta que marca la cintura o los toques en las costuras del hombro. En cuanto al look de belleza, la representante de Nueva York ha recurrido a varios fijos de su repertorio, con el cabello recogido en un moño tirante -hecho por el estilista Matt Benns-, no faltan sus característicos pendientes de aro dorado, bastante gruesos en este caso, y un poderoso labial rojo. El maquillaje, a cargo de la artista Kuma, se ve muy natural, con su piel luminosa e impecable y sus cejas pobladas bien peinadas, enmarcando sus intensos ojos oscuros. Aparte del pintalabios, la amante de los productos de farmacia parece no llevar más productos con color sobre el rostro. Alexandria Ocasio-Cortez portada de GQ Ocasio-Cortez durate una conferencia en el Capitolio en 2021. | Credit: Alex Wong/Getty Images Siempre en el punto de mira por sus atuendos, y dispuesta a transmitir un mensaje con la moda, como la ocasión en la que apareció en la gala del Met con un vestido blanco en el que podíamos leer en su espalda "Tax the rich" o su uso del blanco en el Congreso igual que las primeras sufragistas, hemos tenido la oportunidad de ver varios looks del interior de la revista gracias a Dara, la estilista encargada de vestirla para el reportaje. En unos poderosos primeros planos, la congresista luce un suéter gris de estilo deportivo combinado con los mismos pendientes de la portada y una cadena dorada plana. Sin perder el moño, también aparece en la escalinata del congreso y con los brazos cruzados frente a la característica cúpula del Capitolio con un vestido largo, negro, sin mangas, estilo columna firmado por Victor Glemaud. Alexandria Ocasio-Cortez portada de GQ Credit: Kevin Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue En otra instantánea y con el cabello suelto con la raya partida en el centro, posa con un pantalón marrón de pinzas y un original top-chaqueta cruzado en color grafito de Calvinluo. También presume melena en otra imagen, más alejada de la sobriedad a la que nos tiene acostumbrados y en su faceta más fashionista, con un llamativo conjunto de pantalón sastre y abrigo largo cruzado de color azul real de Proenza Schouler, combinado con botines de punta cuadrada amarillos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una nueva cima conquistada por Ocasio-Cortez en la que a pesar del glamour que rodea las fotografías, su imagen no vale más que sus palabras.

