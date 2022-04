Tras acusaciones de acoso sexual, Alexander Wang vuelve a la pasarela con apoyo de supermodelos y Kim Kardashian El diseñador celebró su primer desfile en el que vimos rostros conocidos como Alessandra Ambrosio o la embarazada Adriana Lima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alexander Wang regreso pasarelas Credit: Frazer Harrison/Getty Images Después de tomarse un descanso, tras las acusaciones de acoso sexual que recibió en 2020, el diseñador Alexander Wang ha regresado a las pasarelas. El evento, bautizado Fortune City, celebró la herencia asiático americana del creador y se presentó en el distrito de Chinatown de Los Ángeles, en su primer desfile desde 2019. A finales de 2020, Wang fue acusado a través de las redes sociales de drogar, manosear y exponer los cuerpos y genitales de varios modelos masculinos y transgénero. Aunque al principio guardó silencio, el año pasado salió a desmentir los hechos calificándolos de "mentiras" y con "cero evidencias". Meses después, en un comunicado se disculpó públicamente y añadió que no estaba de acuerdo con los detalles que habían dado algunos de los que le acusaban, pero como figura pública "sentaría mejor ejemplo". Un abogado de las víctimas compartió que estas se habían reunido con Wang "reconocían su disculpa y estamos mirando hacia el futuro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas acusaciones, aunque afectaron a la imagen del diseñador nacido en San Francisco y de origen taiwanés, no destruyeron por completo su marca, especialmente en China. Y ha seguido vistiendo a numerosas celebridades como Lucy Liu, Julia Fox o Rihanna. En su desfile, al que asistieron más de 800 invitados y donde no hubo lugar para entrevistas ni declaraciones, pudimos ver piezas fieles a su esencia: abrigos de cuero con hombros marcados, camisas oversized, ropa interior expuesta, botas arrugadas y enterizos fruncidos. Alexander Wang regreso pasarelas Credit: Frazer Harrison/Getty Images (3) Sobre la pasarela, rostros muy conocidos de la industria y amigas del diseñador como Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel o una embarazadísima Adriana Lima, quien ha revelado que espera un niño, y que presumió pancita en un diseño similar al que lució Rihanna recientemente. Alexander Wang regreso pasarelas Credit: Instagram/ Kim Kardashian Wang , quien fue muy aplaudido al finalizar el show, también recibió el apoyo de Kim Kardashian, pero en la distancia. La empresaria no acudió al desfile, pero compartió en sus historias de Instagram un video tomado por otra persona y dos fotografías de la agencia Getty. Una del propio diseñador saludando junto a la que escribió "Felicidades por el increíble show" y otra de un diseño de mezclilla con chaqueta oversized, blusa y sostén al aire diciendo "Lo necesito por favor Alexander Wang". Pero no todos han visto este regreso con buenos ojos. Algunas plataformas como Diet Prada, conocida por ser el "azote de la moda", han criticado que se haya olvidado y perdonado su actuación como depredador sexual. ¿Qué les parece el regreso de Wang a la pasarela?

